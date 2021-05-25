Отец схваченного спецслужбами режима Александра Лукашенко оппозиционера-блогера Романа Протасевича уверен, что сына заставили признать "вину" на видео, размещенном вчера в сети. Дмитрий Протасевич, семья которого после начала репрессий в 2020-м попросила убежища в Польше, считает, что Романа били, пишет Reuters.

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"Скорее всего, у него сломан нос, потому что его форма изменилась и на нем много пудры. Вся левая сторона лица напудрена", – сказал Протасевич-старший в интервью из Вроцлава, где сейчас проживает с женой.

По словам отца, Романа заставили произнести то, что он сказал на видео: "Это не его слова, не его интонация. Он очень замкнут (на видео). Видно, как нервничает".

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"И это не его пачка сигарет на столе – он такие не курит. Так что, думаю, его заставили (произнести это). <...> И мой сын не может признаться в создании массовых беспорядков, потому что он просто не делал ничего такого. Вероятно, он пошел на сделку со следствием", – сказал Дмитрий Протасевич.

Мнение отца такого, что режим решил "отомстить, чтобы показать другим: смотрите, что мы можем сделать". "То, что происходит, это полное безумие", – сказал он.

Протасевич-старший добавил, что удивлен отношением ЕС к судьбе одного человека: "Это то, что потеряно в Беларуси".

Радио Свобода выложило интервью с отцом, которое тот дал сразу после задержания сына.

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Евгений Пилипенко

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