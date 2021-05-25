UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

В небе над Беларусью почти нет самолетов: Lufthansa облетает через Украину – трекинг

25.05.2021, 08:42
В небе над Беларусью почти нет самолетов: Lufthansa облетает через Украину – трекинг - Фото
Самолет Belavia (фото - Belavia - Belarusian Airlines, Facebook)

В небе над Белорусью практически не осталось самолетов на фоне международного скандала с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием находившегося на борту оппозиционера Романа Протасевича. Рейс Lufthansa облетает Беларусь через Украину, видно на трекинговом сервисе Flight Radar 24.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сейчас над Беларусью находятся три самолета:

– рейс Париж – Дели американской компании по доставке FedEx (FX5384);

– рейс Минск – Львов беларуской авиакомпании Belavia (B2827);

– рейс Москва – Калининград авиакомпании из России UTair (UT389).

Читайте также:  "Позорное нападение". Байден – о задержании в Беларуси Протасевича и видео с его допросом

Также, судя по траектории полета, через Беларусь будут лететь рейс Пекин – Франкфурт китайской AirChina (CA581) и Париж – Гуанчжоу FedEx (FX5342).

Некоторые европейские компании делают крюк, чтобы облететь Беларусь. Например, рейс немецкой Lufthansa из Москва – Франкфурт (LH1451) полетел через Украину. Хотя еще вчера летал через Беларусь.

Вот трек сегодняшнего полета:

А вот – полета за 24 мая:

Также облетает сейчас Беларусь и рейс British Airways Бангкок – Лондон (BA3598). Самолет летит по дуге через Россию.

Читайте также: МАУ заявила, что прекратит летать через Беларусь после решения Кабмина

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
беларусь самолет ryanair александр лукашенко Lufthansa Nexta роман протасевич
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 