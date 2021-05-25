В небе над Беларусью почти нет самолетов: Lufthansa облетает через Украину – трекинг
В небе над Белорусью практически не осталось самолетов на фоне международного скандала с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием находившегося на борту оппозиционера Романа Протасевича. Рейс Lufthansa облетает Беларусь через Украину, видно на трекинговом сервисе Flight Radar 24.
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Сейчас над Беларусью находятся три самолета:
– рейс Париж – Дели американской компании по доставке FedEx (FX5384);
– рейс Минск – Львов беларуской авиакомпании Belavia (B2827);
– рейс Москва – Калининград авиакомпании из России UTair (UT389).
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Также, судя по траектории полета, через Беларусь будут лететь рейс Пекин – Франкфурт китайской AirChina (CA581) и Париж – Гуанчжоу FedEx (FX5342).
Некоторые европейские компании делают крюк, чтобы облететь Беларусь. Например, рейс немецкой Lufthansa из Москва – Франкфурт (LH1451) полетел через Украину. Хотя еще вчера летал через Беларусь.
Вот трек сегодняшнего полета:
А вот – полета за 24 мая:
Также облетает сейчас Беларусь и рейс British Airways Бангкок – Лондон (BA3598). Самолет летит по дуге через Россию.
- 23 мая режим Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске, силовики сняли с рейса и задержали сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича. Вчера в Минске задержали рейс Lufhansa до Франкфурта – якобы из-за угрозы теракта.
- Госдеп США призвал созвать заседание ICAO из-за происшествия. В ICAO заявили, что действия Беларуси могли противоречить Чикагской конвенции.
- Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину прекратить авиасообщение с Беларусью.
- Лидеры Евросоюза поручили принять меры для запрета полетов беларусских самолетов в воздушном пространстве ЕС и использования ими аэропортов ЕС.
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