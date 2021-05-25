В небе над Беларусью почти нет самолетов: Lufthansa облетает через Украину – трекинг

В небе над Белорусью практически не осталось самолетов на фоне международного скандала с принудительной посадкой в Минске самолета Ryanair и задержанием находившегося на борту оппозиционера Романа Протасевича. Рейс Lufthansa облетает Беларусь через Украину, видно на трекинговом сервисе Flight Radar 24.

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Сейчас над Беларусью находятся три самолета:

– рейс Париж – Дели американской компании по доставке FedEx (FX5384);

– рейс Минск – Львов беларуской авиакомпании Belavia (B2827);

– рейс Москва – Калининград авиакомпании из России UTair (UT389).

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Также, судя по траектории полета, через Беларусь будут лететь рейс Пекин – Франкфурт китайской AirChina (CA581) и Париж – Гуанчжоу FedEx (FX5342).

Некоторые европейские компании делают крюк, чтобы облететь Беларусь. Например, рейс немецкой Lufthansa из Москва – Франкфурт (LH1451) полетел через Украину. Хотя еще вчера летал через Беларусь.

Вот трек сегодняшнего полета:

А вот – полета за 24 мая:

Также облетает сейчас Беларусь и рейс British Airways Бангкок – Лондон (BA3598). Самолет летит по дуге через Россию.

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Марк Сировой

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