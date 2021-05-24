"Ходят люди с собаками". В Минске задержали рейс до Франкфурта из-за "угрозы теракта"

Посадка на рейс Lufthansa из Минска во Франкфурт была прервана из-за "угрозы теракта", пассажиры были отправлены на повторный досмотр. Об этом пишет Onliner.

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"На электронную почту Национального аэропорта поступило сообщение от неустановленных лиц о намерении совершить террористический акт в отношении рейса LH1487 авиакомпании Lufthansa по маршруту Минск-Франкфурт", – говорится в сообщении пресс-службы аэропорта.

Как отмечает издание, вылет перенесен на 15:20, хотя изначально самолет должен был отправиться во Франкфурт в 14:20.

"Должна была лететь рейсом Lufthansa сегодня. Нас высадили, багаж не отдали, его досматривают. О причинах задержки самолета нам ничего не известно. Мы прошли на посадку, а в телетрапе нас развернули. Сказали, что рейс задержан. Мы сейчас ожидаем, здесь ходят люди с собаками", – говорит одна из читателей издания.

Белсат ранее сообщал, что в пресс-службе аэропорта Минска говорили: "Ничего экстраординарного не происходит".

Новость дополняется...

Станислав Стороженко

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