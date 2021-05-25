"Позорное нападение". Байден – о задержании в Беларуси Протасевича и видео с его допросом

Президента США Джо Байден назвал "позорным нападением на инакомыслие и свободу прессы" задержание в Минске после принудительной посадки самолета Романа Протасевича – создателя крупнейшего в Беларуси оппозиционного Telegram-канала NEXTA. Об этом говорится в заявлении американского лидера на сайте Белого Дома.

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Байден заявил, что США "решительно осуждают" принудительную посадку в Минске летевшего из Афин в Вильнюс самолета Ryanair и последующее задержание Протасевича, который был на борту.

По его словам, это было "прямое нарушение международных норм".

"Этот возмутительный инцидент и видео с Протасевичем, которое, судя по всему, снято под принуждением, являются позорным нападением как на политическое инакомыслие, так и на свободу прессы", – заявил Байден.

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Президент США призвал освободить Протасевича и сотни других политзаключенных в Беларуси.

Байден также поддержал призывы к международному расследованию произошедшего и введению новых санкций против режима диктатора Александра Лукашенко.

"Я аплодирую мужеству и решимости беларусов, борющихся за основные права, включая таких журналистов, как Роман Протасевич, и лидеров оппозиции, таких как Светлана Тихановская и ее муж Сергей Тихановский. США продолжат поддерживать народ Беларуси в его борьбе", – подытожил он.

23 мая режим Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске, силовики сняли с рейса и задержали сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича. Вчера КГБ Беларуси опубликовало видео с допросом Протасевича, на котором он якобы "сознался в организации массовых беспорядков".

Госдеп США призвал созвать заседание ICAO из-за происшествия. В ICAO заявили, что действия Беларуси могли противоречить Чикагской конвенции.

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Марк Сировой

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