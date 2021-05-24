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Британия: Трудно поверить, что Россия не причастна к инциденту с самолетом в Беларуси

24.05.2021, 20:25
Британия: Трудно поверить, что Россия не причастна к инциденту с самолетом в Беларуси - Фото
Доминик Рааб (Фото: EPA-EFE/ALAA BADARNEH)

В Великобритании заявили, что трудно поверить, что Россия не имеет отношения к инциденту с самолетом Ryanair в воздушном пространстве Беларуси, но у Лондона пока нет четких доказательств причастности Москвы. Об этом заявил министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб, передает Reuters.

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Он отметил, что подобное предположение возникает из-за реакции Кремля на случившееся, но доказательств причастности России пока нет.

"Очень трудно поверить, что такого рода действия могут быть предприняты, по меньшей мере, без согласия властей в Москве, но, как я уже сказал, пока это не до конца понятно", – сказал Рааб.

Рааб также сообщил, что Великобритания ввела новые санкции против режима Лукашенко. По его словам, под ограничения попали 99 физических и юридических лиц. Списка оказавшихся под новыми санкциями пока нет.

Ранее сегодня Россия обвинила Запад в применении "двойных стандартов" из-за возмущения и призыва к санкциям в ответ на принуждение авиалайнера Ryanair к посадке в Минске. Кремль считает, что действия захватившего самолет режима Лукашенко соответствовали международным нормам, а задержание оппозиционного блогера Романа Протасевича – "внутреннее дело" Беларуси. Об этом сообщил российский ТАСС, цитируя спикера МИД РФ Захарову.

  • 23 мая режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске. Пассажиром самолета был сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали силовики. 
  • Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича операцией спецслужб Лукашенко.
  • Один из лидеров оппозиции Беларуси Павел Латушко заявил, что после принуждения к посадке самолета Ryanair и задержания Протасевича, в Вильнюс из Минска не вылетели четыре гражданина России.

Читайте также: Зеленский поручил Кабмину остановить авиасообщение с Беларусью

Наталия Медведева
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беларусь ryanair Доминик Рааб роман протасевич
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