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Данилов: Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции спецслужб России

01.06.2021, 23:44
Данилов: Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции спецслужб России - Фото
Алексей Данилов (Фото: пресс-служба форума Украина 30)

Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время визита в Литву, сообщает в Facebook пресс-служба СНБО.

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В разговоре с главным советником президента Литвы по вопросам нацбезопасности Дариусом Кулешюсом Данилов отметил, что ситуация в регионе значительно обострилась.

"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", – сказал секретарь СНБО, добавив, что захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб.

Данилов подчеркнул важность единства в сопротивлении российской гибридной агрессии.

"Они совершают постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше", – сказал он.

Кулешюс ответил, что оценка Литвой ситуации с безопасностью в регионе совпадает с позицией украинской стороны.

По его мнению, Россия продолжает демонстрировать силу, а Беларусь превращается в своеобразный полигон для РФ.

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Наталия Медведева
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беларусь фсб Алексей Данилов
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