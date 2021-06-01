Данилов: Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции спецслужб России
Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов во время визита в Литву, сообщает в Facebook пресс-служба СНБО.
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В разговоре с главным советником президента Литвы по вопросам нацбезопасности Дариусом Кулешюсом Данилов отметил, что ситуация в регионе значительно обострилась.
"События в Беларуси стали вызовом не только для Европы, но и для всего мира", – сказал секретарь СНБО, добавив, что захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции российских спецслужб.
Данилов подчеркнул важность единства в сопротивлении российской гибридной агрессии.
"Они совершают постоянные провокации, и если этого не замечать, они будут двигаться дальше", – сказал он.
Кулешюс ответил, что оценка Литвой ситуации с безопасностью в регионе совпадает с позицией украинской стороны.
По его мнению, Россия продолжает демонстрировать силу, а Беларусь превращается в своеобразный полигон для РФ.
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