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Угон самолета Ryanair. Путин поддержал Лукашенко

28.05.2021, 23:59
Угон самолета Ryanair. Путин поддержал Лукашенко - Фото
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: пресс-служба президента РФ)

Президент страны-агрессора России Владимир Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко не поддержал возмущение Запада по поводу принуждения самолета Ryanair к посадке в Минске. Информация о встрече опубликована на сайте президента РФ.

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Путин и Лукашенко говорили о реакции европейских стран на захват самолета и похищение оппозиционного журналиста как о "всплеске эмоций".

Путин намекнул, что ЕС использовал двойные стандарты, и сослался на инцидент с самолетом президента Боливии Эво Моралеса.

"Самолет президента Боливии в свое время посадили, президента вывели из самолета – и ничего, тишина", – сказал Путин.

Президент РФ высоко оценил отношения между Россией и Беларусью, заявил, что рад видеть Лукашенко, и говорил о теплоте отношений.

СПРАВКА. 2 июля 2013 года самолету президента Боливии Эво Моралеса, который летел из Москвы, понадобилась аварийная посадка, в связи с неполадками индикатора уровня топлива. Франция, Испания, Португалия и Италия якобы отказали в доступе в свое воздушное пространство из-за подозрений, что на борту находился разыскиваемый США Эдвард Сноуден, которому Моралес был готов предоставить убежище в Боливии. Поэтому рейс перенаправили в Вену. Моралеса пригласил на завтрак президент Австрии.

Наталия Медведева
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владимир путин беларусь александр лукашенко роман протасевич захват самолета
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