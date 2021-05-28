Угон самолета Ryanair. Путин поддержал Лукашенко
Президент страны-агрессора России Владимир Путин во время встречи с самопровозглашенным президентом Беларуси Александром Лукашенко не поддержал возмущение Запада по поводу принуждения самолета Ryanair к посадке в Минске. Информация о встрече опубликована на сайте президента РФ.
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Путин и Лукашенко говорили о реакции европейских стран на захват самолета и похищение оппозиционного журналиста как о "всплеске эмоций".
Путин намекнул, что ЕС использовал двойные стандарты, и сослался на инцидент с самолетом президента Боливии Эво Моралеса.
"Самолет президента Боливии в свое время посадили, президента вывели из самолета – и ничего, тишина", – сказал Путин.
Президент РФ высоко оценил отношения между Россией и Беларусью, заявил, что рад видеть Лукашенко, и говорил о теплоте отношений.
СПРАВКА. 2 июля 2013 года самолету президента Боливии Эво Моралеса, который летел из Москвы, понадобилась аварийная посадка, в связи с неполадками индикатора уровня топлива. Франция, Испания, Португалия и Италия якобы отказали в доступе в свое воздушное пространство из-за подозрений, что на борту находился разыскиваемый США Эдвард Сноуден, которому Моралес был готов предоставить убежище в Боливии. Поэтому рейс перенаправили в Вену. Моралеса пригласил на завтрак президент Австрии.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с использованием истребителя вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу. У Лукашенко отрицают, что причиной захвата самолета было желание арестовать Протасевича. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
- В Ryanair заявили, что об "угрозе на борту самолета", из-за которой его посадили в Минске, сообщили диспетчеры Беларуси. Там также назвали принудительную посадку "угоном самолета" и заявили, что в Минске с борта также сошли агенты КГБ Беларуси.
- В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не смогут использовать украинское авиапространство.
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