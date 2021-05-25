Захват самолета в Минске. У Путина назвали "русофобией" намеки на причастность России

В администрации президента России Владимира Путина назвали "русофобией" заявления Великобритании о возможной причастности России к принудительной посадке самолета в Минске, после которой был задержан беларуский оппозиционер Роман Протасевич. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.

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Песков назвал заявления о якобы причастности РФ к инциденту с самолетом "такой одержимостью русофобской, навязчивой идеей обвинить Россию во всем и вся".

Спикер Путина также считает, что такие обвинения – "с политической точки зрения неадекватные".

По его словам, в Кремле "терпеливо наблюдают, не соглашаются с этим, но понимают, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить".

Песков также считает, что диспетчеры Беларуси действовали в соответствии с международными правилами якобы при возникновении угрозы на борту, передает пропагандистский ресурс РФ ТАСС.

По его словам, Кремль не считает, что из-за посадки самолета "жизни россиян, находившихся на борту, были подвергнуты опасности".

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Марк Сировой

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