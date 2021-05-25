Захват самолета в Минске. У Путина назвали "русофобией" намеки на причастность России
В администрации президента России Владимира Путина назвали "русофобией" заявления Великобритании о возможной причастности России к принудительной посадке самолета в Минске, после которой был задержан беларуский оппозиционер Роман Протасевич. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, передает российский Интерфакс.
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Песков назвал заявления о якобы причастности РФ к инциденту с самолетом "такой одержимостью русофобской, навязчивой идеей обвинить Россию во всем и вся".
Спикер Путина также считает, что такие обвинения – "с политической точки зрения неадекватные".
По его словам, в Кремле "терпеливо наблюдают, не соглашаются с этим, но понимают, что это тот случай, когда, наверное, даже нет смысла пытаться что-то объяснить".
Песков также считает, что диспетчеры Беларуси действовали в соответствии с международными правилами якобы при возникновении угрозы на борту, передает пропагандистский ресурс РФ ТАСС.
По его словам, Кремль не считает, что из-за посадки самолета "жизни россиян, находившихся на борту, были подвергнуты опасности".
- 23 мая режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске. Пассажиром самолета был сооснователь оппозиционного Telegram-канала NEXTA Роман Протасевич, его задержали силовики.
- Лидер беларусской оппозиции Светлана Тихановская назвала задержание Протасевича операцией спецслужб Лукашенко. Власти Беларуси пытаются убедить всех, что самолету Ryanair угрожал ХАМАС, с чем якобы и была связана принудительная посадка.
- Один из лидеров оппозиции Беларуси Павел Латушко заявил, что после принуждения к посадке самолета Ryanair и задержания Протасевича, в Вильнюс из Минска не вылетели четыре гражданина России.
- Министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб заявил, что трудно поверить, что Россия не имеет отношения к инциденту с самолетом.
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