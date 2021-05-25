Задержанную с Протасевичем россиянку арестовали в Беларуси на два месяца

В Беларуси на два месяца арестовали задержанную вместе с Романом Протасевичем гражданку России Софию Сапегу. Об этом сообщил ее адвокат Александр Филанович, передает беларусское Радио Свобода.

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Сапегу задержали в Беларуси по подозрению "в совершении преступлений в августе-сентябре 2020 года".

Какие обвинения ей предъявлены, пока неизвестно.

Как отмечается, представители режима Лукашенко разрешили российскому консулу встретиться с Сапегой.

23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу, она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.

Родители Сапеги выяснили, что она находится в СИЗО Минска на улице Окрестина. В РФ заявили, что в Беларуси ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси с августа по сентябрь 2020 года.

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Наталия Медведева

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