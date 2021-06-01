"Если что – Россия перебросит нам войска". Лукашенко пугает НАТО армией РФ

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что "в случае настороженности и активизации в НАТО" российские войска будут переброшены в Беларусь "в течение суток". Об этом сообщает пропагандистское издание SB.by.

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"Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", – сказал диктатор.

По его словам, это будет сделано лишь в случае обострения "военной обстановки".

"Никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз – об этом даже речи не шло. И это нам не нужно", – подчеркнул Лукашенко.

Станислав Стороженко

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