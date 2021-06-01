UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Если что – Россия перебросит нам войска". Лукашенко пугает НАТО армией РФ

01.06.2021, 12:59
Александр Лукашенко (Фото: Сергей Гапон/ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи с президентом России Владимиром Путиным заявил, что "в случае настороженности и активизации в НАТО" российские войска будут переброшены в Беларусь "в течение суток". Об этом сообщает пропагандистское издание SB.by.

Присоединяйтесь к Instagram LIGA.net – здесь только то, о чем вы не можете не знать

"Будет какая-то настороженность, будем мы видеть активизацию в НАТО, вплоть до военного конфликта, в течение суток (базы у нас, аэродромы и прочее определены) российские подразделения и войска будут переброшены в Беларусь", – сказал диктатор. 

По его словам, это будет сделано лишь в случае обострения "военной обстановки".

"Никаких обсуждений в плане переброски вооруженных сил России на постоянной основе, создания каких-то баз – об этом даже речи не шло. И это нам не нужно", – подчеркнул Лукашенко.

Станислав Стороженко
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Россия владимир путин нато беларусь александр лукашенко войска переброска базы
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 