НАТО ограничит доступ дипломатов Беларуси в штаб-квартиру альянса – Столтенберг

Доступ сотрудников дипломатической миссии Беларуси при НАТО в штаб-квартиру альянса будет ограничен из-за инцидента с самолетом Ryanair. Об этом заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг на пресс-конференции, сообщает Euronews.

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Беларусь не является членом НАТО, но поддерживает связи с альянсом с 1992 года, после распада Советского Союза, а с 1998 года имеет дипломатическую миссию при НАТО .

"Мы решили ограничить доступ беларуского персонала в штаб-квартиру НАТО" , – заявил Столтенберг.

На прошлой неделе в НАТО не поддержали предложение отстранить Беларусь от двустороннего сотрудничества с НАТО, известного как "Партнерство ради мира". Эту идею, по данным издания, заблокировала Турция.

26 мая, спустя три дня после инцидента, НАТО опубликовало заявление из двух пунктов, в котором осудило "принудительное перенаправление" рейса Ryanair и арест Протасевича. В заявление не вошел тезис о санкциях против режима диктатора Александра Лукашенко, на которых настаивали союзники из стран Балтии и Польша. Смягчения официальной реакции НАТО, по информации Reuters, добилась Турция.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу. Ее родители выяснили, что она находится в СИЗО Минска на улице Окрестина. В РФ заявили, что в Беларуси ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси с августа по сентябрь 2020 года.

Лидеры Европейского Союза поручили принять меры для запрета полетов беларусских самолетов в воздушном пространстве Евросоюза и использования ими аэропортов ЕС, а также призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко.







Вадим Ребрина

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