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Турция настояла на смягчении заявления НАТО по Беларуси – Reuters

27.05.2021, 21:20
Турция настояла на смягчении заявления НАТО по Беларуси – Reuters - Фото
Реджеп Тайип Эрдоган (Фото: Павел Головкин/EPA)

Турция добилась смягчения официальной реакции НАТО на принудительную посадку в Беларуси пассажирского самолета компании Ryanair и задержание журналиста Романа Протасевича. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на двух дипломатов, знакомых с этим вопросом.

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26 мая, спустя три дня после инцидента, НАТО опубликовало заявление из двух пунктов, в котором осудило "принудительное перенаправление" рейса Ryanair и арест Протасевича. В заявление не вошел тезис о санкциях против режима диктатора Александра Лукашенко, на которых настаивали союзники из стран Балтии и Польша.

Заявление также было менее резким, чем публичные высказывания генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга. Он назвал случившееся "возмутительным угоном государственного самолета".

По словам источников агентства, Анкара настаивала на том, чтобы упоминание о поддержке новых санкций Запада против Беларуси и призыв к освобождению политических заключенных были исключены из текста заявления. Дипломаты добавили, что также были удалены фразы об угрозе приостановки сотрудничества НАТО с Беларусью.

Чем руководствовалась Турция, неизвестно.

Дипломаты предположили, что Анкара пытается сохранить связи с Москвой, ближайшим союзником Беларуси, и поддерживать экономические отношения с Минском – Turkish Airlines выполняет ежедневные рейсы в столицу Беларуси. Другая версия заключается в том, что, возможно, Турция хочет принять российских туристов этим летом после пандемии COVID-19.

МИД Турции не ответил на запрос агентства о комментарии.

Официальный представитель НАТО сказал, что заявление было согласовано всеми 30 странами-членами на основе консенсуса. "Мы не вдаемся в подробности обсуждений в Североатлантическом совете, которые носят конфиденциальный характер", – сказали в НАТО.

Один из дипломатов сказал, что Столтенберг добился согласия всех союзников, включая Турцию, по окончательному тексту во избежание дальнейших разногласий в альянсе.

По словам собеседников, поведение Турции огорчило Польшу, Литву и Латвию, которые настаивали на более жестких формулировках.

Еще один дипломат сказал, что Анкара возражала против использования формулировок Евросоюза, в заявлении которого подробно изложены предложения по санкциям.

"Многие союзники были очень разочарованы Турцией. Для НАТО было важно отреагировать, и непонятно, почему Анкара хочет защищать Лукашенко", – сказал европейский дипломат, присутствовавший на дискуссии.

  • 23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.
  • Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу. Ее родители выяснили, что она находится в СИЗО Минска на улице Окрестина. В РФ заявили, что в Беларуси ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси с августа по сентябрь 2020 года.
  • Лидеры Европейского Союза поручили принять меры для запрета полетов беларусских самолетов в воздушном пространстве Евросоюза и использования ими аэропортов ЕС, а также призвали ввести новые санкции против режима Лукашенко.



Вадим Ребрина
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нато беларусь Турция ryanair александр лукашенко роман протасевич
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