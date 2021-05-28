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В МИД ожидают, что Путин будет просить Лукашенко изменить позицию по Крыму и Донбассу

28.05.2021, 19:02
В МИД ожидают, что Путин будет просить Лукашенко изменить позицию по Крыму и Донбассу - Фото
Евгений Енин (фото - пресс-служба ГПУ)

Заместитель министра иностранных дел Евгений Енин заявил, что самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко и президент РФ Владимиром Путиным на переговорах в Сочи обсудят укрепление политико-военного сотрудничества и вопрос "мягкой интеграции" Беларуси в Россию. Также он отметил, что Россия попытается склонять Беларусь к поддержке по вопросам Донбасса и Крыма. Об этом он сказал в эфире Украина 24. 

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"Россия будет склонять Минск поддержать ее в наиболее чувствительных вопросах украинской повестки дня. Речь идет о вопросе Крыма и Донбасса", – сказал Енин. 

Он отметил, что на этом вопросе сфокусировано внимание всех причастных украинских министерств и ведомств.

Станислав Стороженко
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Россия война Донбасс МИД владимир путин Крым беларусь александр лукашенко оккупация евгений енин
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