МИД отреагировал на ноту посольства Беларуси: Политика вашей власти опасна для всего мира
Проблемы в отношениях с Беларусью создает не Украина, а деструктивная политика беларуской власти, которая стала опасной для всего мира. Так спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net отреагировал на ноту протеста посольства Беларуси из-за закрытия Украиной авиасообщения с этой страной.
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"Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот – деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, совершает репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России", – заявил он.
По словам Николенко, закрытие авиасообщения с Беларусью стало "вынужденным, но крайне необходимым шагом", чтобы гарантировать безопасность и защиту украинских граждан.
Он добавил, что "по примеру Украины" ряд стран утвердили аналогичные решения, а европейские авиакомпании начали облетать Беларусь.
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Спикер МИД отметил, что принудительная посадка самолета Ryanair, фактический захват в заложники пассажиров и "подлый арест" оппозиционного журналиста Романа Протасевича – показали отсутствие красных линий и непредсказуемость дальнейших действий беларуской власти.
"Именно поэтому, посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира", – добавил он.
- 23 мая режим Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске, силовики сняли с рейса и задержали сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его девушку.
- Украина с 26 мая закрывает авиасообщение с Беларусью. В беларуском посольстве назвали такое решение "абсурдом" и направили ноту протеста в МИД.
- В ICAO заявили, что действия Беларуси могли противоречить Чикагской конвенции. Действия режима раскритиковали секретарь СНБО Алексей Данилов и глава МИД Дмитрий Кулеба. В Евросоюзе решили закрыть свое небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью.
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