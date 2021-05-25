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МИД отреагировал на ноту посольства Беларуси: Политика вашей власти опасна для всего мира

25.05.2021, 16:33
МИД отреагировал на ноту посольства Беларуси: Политика вашей власти опасна для всего мира - Фото
МИД Украины (Фото: depositphotos.com)

Проблемы в отношениях с Беларусью создает не Украина, а деструктивная политика беларуской власти, которая стала опасной для всего мира. Так спикер Министерства иностранных дел Олег Николенко в комментарии LIGA.net отреагировал на ноту протеста посольства Беларуси из-за закрытия Украиной авиасообщения с этой страной.

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"Не Украина создает проблемы в отношениях с Беларусью, а наоборот – деструктивная политика белорусских властей, которая нарушает базовые права человека, совершает репрессии против своих и иностранных граждан, лишает страну государственного суверенитета в пользу России", – заявил он.

По словам Николенко, закрытие авиасообщения с Беларусью стало "вынужденным, но крайне необходимым шагом", чтобы гарантировать безопасность и защиту украинских граждан.

Он добавил, что "по примеру Украины" ряд стран утвердили аналогичные решения, а европейские авиакомпании начали облетать Беларусь.

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Спикер МИД отметил, что принудительная посадка самолета Ryanair, фактический захват в заложники пассажиров и "подлый арест" оппозиционного журналиста Романа Протасевича – показали отсутствие красных линий и непредсказуемость дальнейших действий беларуской власти.

"Именно поэтому, посольству Беларуси следует апеллировать не к Украине, а к власти своей страны, политика которой стала опасной для остальных стран мира", – добавил он.

  • 23 мая режим Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске, силовики сняли с рейса и задержали сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его девушку.

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Марк Сировой, Владислав Сердюк
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