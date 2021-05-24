Преследуя несогласных, власти Беларуси не останавливаются ни перед чем – реакция МИД

Режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко пойдет на все, ради преследования оппозиции. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, реагируя на вчерашний захват беларусскими властями самолета Ryanair ради задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича.

По словам министра, воздушное пространство над Беларусью стало опасным, и Украина готовит остановку авиасообщения с этой страной, а также запрет украинским самолетам пролетать над ее небом.

Наталия Медведева

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