Преследуя несогласных, власти Беларуси не останавливаются ни перед чем – реакция МИД
24.05.2021, 21:24
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео ICTV/YouTube)
Режим диктатора Беларуси Александра Лукашенко пойдет на все, ради преследования оппозиции. Об этом сообщил в Twitter министр иностранных дел Дмитрий Кулеба, реагируя на вчерашний захват беларусскими властями самолета Ryanair ради задержания оппозиционного блогера Романа Протасевича.
По словам министра, воздушное пространство над Беларусью стало опасным, и Украина готовит остановку авиасообщения с этой страной, а также запрет украинским самолетам пролетать над ее небом.
- 23 мая режим Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет Ryanair сесть в Минске, силовики сняли с рейса и задержали сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
- Госдеп США призвал созвать заседание ICAO из-за происшествия. В ICAO заявили, что действия Беларуси могли противоречить Чикагской конвенции.
- Президенты Латвии, Литвы и Эстонии призвали закрыть воздушное пространство Беларуси.
- Литва отказалась принимать и отправлять рейсы, проходящие через Беларусь. Летать над Беларусью прекратит и Великобритания.
- Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину прекратить авиасообщение с Беларусью.
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