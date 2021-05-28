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"Есть много вопросов". Кулеба объяснил, почему Украина не отзывает посла из Беларуси

28.05.2021, 06:50
Дмитрий Кулеба (скриншот из видео ICTV/YouTube)

На фоне захвата в Минске оппозиционного беларуского журналиста Романа Протавсевича Украина не отзывает посла из Беларуси, так как есть много гуманитарных вопросов. Об этом заявил в эфире ток-шоу Право на владу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.

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"Не проблема отозвать посла. Это тоже жест, это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов", – сказал он.

По словам Кулебы, у Украины сейчас нет политического диалога с Беларусью, а посол занимается лишь гуманитарными вопросами, в частности, проблемой трансплантологии. По его словам, ведомство помогает украинцам, которые после операций "застряли" в Беларуси.

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Марк Сировой
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беларусь александр лукашенко посол дмитрий кулеба роман протасевич
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