"Есть много вопросов". Кулеба объяснил, почему Украина не отзывает посла из Беларуси
На фоне захвата в Минске оппозиционного беларуского журналиста Романа Протавсевича Украина не отзывает посла из Беларуси, так как есть много гуманитарных вопросов. Об этом заявил в эфире ток-шоу Право на владу министр иностранных дел Дмитрий Кулеба.
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"Не проблема отозвать посла. Это тоже жест, это очень серьезно. Но у нас сейчас есть много гуманитарных вопросов", – сказал он.
По словам Кулебы, у Украины сейчас нет политического диалога с Беларусью, а посол занимается лишь гуманитарными вопросами, в частности, проблемой трансплантологии. По его словам, ведомство помогает украинцам, которые после операций "застряли" в Беларуси.
- 17 августа 2020-го Украина впервые в истории отозвала посла из Беларуси на фоне жестких разгонов протестов против режима Лукашенко. В начале сентября посол вернулся в Минск.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу. У Лукашенко все отрицают. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.
- Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. Посольство РБ назвало это "абсурдом" и направило ноту, Украина ответила, что политика режима в Беларуси представляет угрозу для всего мира.
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