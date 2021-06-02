Лукашенко пригласил в Беларусь боевиков с Донбасса – "задавать вопросы" Протасевичу
Сампоровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил боевиков с Донбасса в Минск – "задавать вопросы" снятому с самолета оппозиционному журналисту Роману Протасевичу. Об этом он заявил на заседании правительства, фрагменты которого показали на беларуском госТВ.
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Лукашенко утверждал, что против Протасевича на Донбассе "возбуждено уголовное дело".
"Я сказал президенту (РФ, – ред.) Путину, я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело. Я сказал, что если у них будут вопросы к ним – милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы", – сказал Лукашенко.
При этом Лукашенко подчеркивал, что следствие по Протасевичу и его задержанной девушке-россиянке Софии Сапеге, будет "непреклонно" проходить в Беларуси.
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко с использование истребителя обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Протасевича и его российскую спутницу Сапегу.
- Силовики режима Лукашенко сняли два видео, на которых Протасевич и Сапега якобы "во всем сознаются". Отец Протасевича заявил, что на видео не слова его сына и не его интонация.
- В Беларуси утверждают, что самолету якобы угрожал ХАМАС. В ЕС этому не верят, ХАМАС свою причастность отрицает.
- В ЕС решили закрыть свое небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью. 26 мая прекратила авиасообщение с Беларусью и Украина, с 29 мая беларуские самолеты не могут использовать украинское авиапространство.
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