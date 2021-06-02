Лукашенко пригласил в Беларусь боевиков с Донбасса – "задавать вопросы" Протасевичу

Сампоровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил боевиков с Донбасса в Минск – "задавать вопросы" снятому с самолета оппозиционному журналисту Роману Протасевичу. Об этом он заявил на заседании правительства, фрагменты которого показали на беларуском госТВ.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Лукашенко утверждал, что против Протасевича на Донбассе "возбуждено уголовное дело".

СПРАВКА. Ранее в сети появились фото Протасевича на плакате украинского добровольческого полка Азов. Лидер Азова . Ранее в сети появились фото Протасевича на плакате украинского добровольческого полка Азов. Лидер Азова Андрей Билецкий утверждает , что он работал фотографом во время войны на Донбассе.

"Я сказал президенту (РФ, – ред.) Путину, я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело. Я сказал, что если у них будут вопросы к ним – милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы", – сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко подчеркивал, что следствие по Протасевичу и его задержанной девушке-россиянке Софии Сапеге, будет "непреклонно" проходить в Беларуси.

В Беларуси утверждают, что самолету якобы угрожал ХАМАС. В ЕС этому не верят, ХАМАС свою причастность отрицает.

Читайте также: Данилов: Захват самолета Ryanair в Беларуси имеет все признаки операции спецслужб России

Марк Сировой

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.