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Лукашенко пригласил в Беларусь боевиков с Донбасса – "задавать вопросы" Протасевичу

02.06.2021, 06:39
Лукашенко пригласил в Беларусь боевиков с Донбасса –
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Сампоровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко пригласил боевиков с Донбасса в Минск – "задавать вопросы" снятому с самолета оппозиционному журналисту Роману Протасевичу. Об этом он заявил на заседании правительства, фрагменты которого показали на беларуском госТВ.

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Лукашенко утверждал, что против Протасевича на Донбассе "возбуждено уголовное дело".

СПРАВКА. Ранее в сети появились фото Протасевича на плакате украинского добровольческого полка Азов. Лидер Азова Андрей Билецкий утверждает, что он работал фотографом во время войны на Донбассе.

"Я сказал президенту (РФ, – ред.) Путину, я ему напомнил, что возбуждено уголовное дело. Я сказал, что если у них будут вопросы к ним – милости просим к нам, пожалуйста, задайте им вопросы", – сказал Лукашенко.

При этом Лукашенко подчеркивал, что следствие по Протасевичу и его задержанной девушке-россиянке Софии Сапеге, будет "непреклонно" проходить в Беларуси.

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Марк Сировой
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боевики Донбасс владимир путин александр лукашенко Азов Nexta роман протасевич
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