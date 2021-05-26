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Лукашенко назначил Протасевича "экстремистом", пугал Запад "войной с неприемлемым ущербом"

26.05.2021, 12:28
Лукашенко назначил Протасевича
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

Диктатор Беларуси Александр Лукашенко, выступая в парламенте страны, назвал захваченного спецслужбами оппозиционного блогера Романа Протасевича с его спутницей Софией Сапегой "экстремистами" и заявил, что те "хотели устроить бойню и кровавый мятеж".

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Лукашенко заявил, что Протасевич "участвовал в войне на Донбассе", и что "опыт наемника у него великий".

"И здесь, в Беларуси, он и его сообщники также собирались устроить бойню и кровавый мятеж", – пугал он собравшихся, добавив, что страна "на передовой новой не холодной, уже ледяной войны".

Пропагандисты РФ и Беларуси ранее заявили, что Протасевич "воевал" на Донбассе в составе полка МВД Азов. Бывший командир подразделения Андрей Билецкий написал в колонке для УП, что беларус "действительно вместе с Азовом и другими военными частями боролся против оккупации Украины: он был с нами в Широкино, где получил ранения, но его оружием как журналиста был не автомат, а слово".

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Лукашенко пригрозил мировому сообществу "очередной мировой войной", если оно "будет шатать центр Европы – Беларусь", и отметил, что его режим собирается в такой войне "нанести неприемлемый ущерб противнику".

"Остановитесь!" – призвал диктатор.

СПРАВКА. 23 мая 2021-го режим Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу. КГБ РБ показало видео "признания" блогера. 27 лидеров стран ЕС договорились о новых санкциях против Беларуси, призвали авиакомпании блока избегать "воздуха" страны, запретили Белавиа летать в ЕС и потребовали немедленно освободить задержанных. Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. У Лукашенко все отрицают. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.

Лукашенко также озвучил новую порцию "сведений" о самолете Ryanair и заявил, что борт, в случае чего, могла бы сбить в том числе и противовоздушная система около Белорусской АЭС.

Ранее власти страны вбросили версию, что на борту была "бомба ХАМАС". Палестинские исламисты вчера возмутились и заявили, что они ни при чем. Сегодня Лукашенко заявил: "ХАМАС, не ХАМАС – это не имеет значения".

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Евгений Пилипенко
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