Пропагандист из РФ призвал убить Протасевича и других из оппозиции. Telegram не реагирует

Минский корреспондент российского государственного телеканала RT призвал в Telegram убивать активных членов оппозиции в Беларуси, в частности захваченного на этой неделе сооснователя ресурса NEXTA Романа Протасевича.

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Администрация мессенджера игнорирует сотни жалоб на пост призывающего к насилию пропагандиста Константина Придыбайло и не блокирует его канал.

"Протасевич – мразь, подонок, урод, сука, скотина, у**ище, он должен сдохнуть", – написал сотрудник росСМИ вчера, 25 мая.

Позднее он заявил, что знает, где бежавшие от режима диктатора Александра Лукашенко оппозиционеры проживают в Вильнюсе и Варшаве: "Я даже знаю их любимые рестораны. Была б моя воля, я бы им там уже яду подсыпал".

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Евгений Пилипенко

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