Пропагандист из РФ призвал убить Протасевича и других из оппозиции. Telegram не реагирует
Минский корреспондент российского государственного телеканала RT призвал в Telegram убивать активных членов оппозиции в Беларуси, в частности захваченного на этой неделе сооснователя ресурса NEXTA Романа Протасевича.
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Администрация мессенджера игнорирует сотни жалоб на пост призывающего к насилию пропагандиста Константина Придыбайло и не блокирует его канал.
"Протасевич – мразь, подонок, урод, сука, скотина, у**ище, он должен сдохнуть", – написал сотрудник росСМИ вчера, 25 мая.
Позднее он заявил, что знает, где бежавшие от режима диктатора Александра Лукашенко оппозиционеры проживают в Вильнюсе и Варшаве: "Я даже знаю их любимые рестораны. Была б моя воля, я бы им там уже яду подсыпал".
- Отец Протасевича посмотрел видео с "признаниями" сына и заявил, что "это не его слова и не его интонация".
- Экс-глава МИД Климкин написал материал: "Государственный терроризм Лукашенко и рука Кремля. Статус-кво невозможен".
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