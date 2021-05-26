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Пропагандист из РФ призвал убить Протасевича и других из оппозиции. Telegram не реагирует

26.05.2021, 10:53
Пропагандист из РФ призвал убить Протасевича и других из оппозиции. Telegram не реагирует - Фото
Александр Лукашенко и Константин Придыбайло (фото – Facebook пропагандиста РФ)

Минский корреспондент российского государственного телеканала RT призвал в Telegram убивать активных членов оппозиции в Беларуси, в частности захваченного на этой неделе сооснователя ресурса NEXTA Романа Протасевича.

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Администрация мессенджера игнорирует сотни жалоб на пост призывающего к насилию пропагандиста Константина Придыбайло и не блокирует его канал.

"Протасевич – мразь, подонок, урод, сука, скотина, у**ище, он должен сдохнуть", – написал сотрудник росСМИ вчера, 25 мая.

Позднее он заявил, что знает, где бежавшие от режима диктатора Александра Лукашенко оппозиционеры проживают в Вильнюсе и Варшаве: "Я даже знаю их любимые рестораны. Была б моя воля, я бы им там уже яду подсыпал".

СПРАВКА. 23 мая 2021-го режим Лукашенко обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С самолета спецслужбы сняли сооснователя оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича и его российскую спутницу Софию Сапегу. КГБ РБ показало видео "признания" блогера. 27 лидеров стран ЕС договорились о новых санкциях против Беларуси, призвали авиакомпании блока избегать "воздуха" страны, запретили Белавиа летать в ЕС и потребовали немедленно освободить задержанных. Украина прекратила авиасообщение с Беларусью. У Лукашенко все отрицают. РФ назвала "русофобией" намеки на ее причастность.

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Евгений Пилипенко
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Telegram насилие беларусь пропаганда александр лукашенко оппозиция угрозы варшава призыв вильнюс роман протасевич Константин Придыбайло
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