UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персоны
Компании
Партии
Праздники
Организации
Money
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Не все страны-члены ЕС ввели немедленный запрет на прилет самолетов Белавиа – Spiegel

25.05.2021, 23:04
Не все страны-члены ЕС ввели немедленный запрет на прилет самолетов Белавиа – Spiegel - Фото
Фото - EPA

Сегодня рейсы беларуской авиакомпании Белавиа приняли, как минимум, Германия и Швеция. В Берлине сказали, что хотят дать возможность оппозиционерам покинуть Беларусь, сообщает Spiegel.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Самолет Белавия приземлился сегодня в берлинском аэропорту BER.

"Рейс из Минска является регулярным. Мы еще не получили от властей никаких указаний об обратном", – сказал изданию представитель BER.

В Федеральном министерстве транспорта журналистам сказали, что до сих пор нет правовой основы для запрета посадки беларуских самолетов. "Вчера саммит ЕС поручил Совету министров создать европейскую правовую основу для действий. Работа над ней началась сегодня", – сказала представитель министерства.

Сегодня утром самолет Белавиа приземлился также в Стокгольме, сообщает издание. 

Вместе с тем рейс в Париж был отменен беларуской компанией, так как Франция ввела немедленный запрет на посадку.

"Мы хотим дать оппозиционерам из Беларуси возможность улететь самолетом", – сказали изданию в правительстве ФРГ.

Среди 128 самолетов, зафиксированных сервисом Flightradar24 сегодня утром над территорией Беларуси, были суда азиатских линий, таких как Air China и Air India.

Крупные пассажирские авиалинии ЕС практически не были представлены.

  • 23 мая режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.
  • Сотрудники КГБ сняли с борта сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.
  • Международное сообщество раскритиковало операцию Беларуси. В ЕС назвали ее "государственным пиратством" и призвали членов блока прекратить авиасообщение со страной.
  • Беларуские власти попытались оправдать свои действия письмом якобы от палестинской группировки ХАМАС, которое якобы пришло на электронную почту минского аэропорта, и в котором якобы сообщается о бомбе на борту лайнера. При этом требование адресовалось Евросоюзу, к которому Беларусь не имеет никакого отношения. В ХАМАС опровергли свою причастность к инциденту, назвав информацию беларуских властей попыткой дискредитировать движение. 
Вадим Ребрина
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Германия беларусь швеция авиасообщение белавиа роман протасевич
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Маркетинг-менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
SMM-менеджер
Киев Група компаній "ЛІГА"
Менеджер з продажів реклами
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 