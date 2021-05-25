Не все страны-члены ЕС ввели немедленный запрет на прилет самолетов Белавиа – Spiegel

Сегодня рейсы беларуской авиакомпании Белавиа приняли, как минимум, Германия и Швеция. В Берлине сказали, что хотят дать возможность оппозиционерам покинуть Беларусь, сообщает Spiegel.

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Самолет Белавия приземлился сегодня в берлинском аэропорту BER.

"Рейс из Минска является регулярным. Мы еще не получили от властей никаких указаний об обратном", – сказал изданию представитель BER.

В Федеральном министерстве транспорта журналистам сказали, что до сих пор нет правовой основы для запрета посадки беларуских самолетов. "Вчера саммит ЕС поручил Совету министров создать европейскую правовую основу для действий. Работа над ней началась сегодня", – сказала представитель министерства.

Сегодня утром самолет Белавиа приземлился также в Стокгольме, сообщает издание.

Вместе с тем рейс в Париж был отменен беларуской компанией, так как Франция ввела немедленный запрет на посадку.

"Мы хотим дать оппозиционерам из Беларуси возможность улететь самолетом", – сказали изданию в правительстве ФРГ.

Среди 128 самолетов, зафиксированных сервисом Flightradar24 сегодня утром над территорией Беларуси, были суда азиатских линий, таких как Air China и Air India.

Крупные пассажирские авиалинии ЕС практически не были представлены.

23 мая режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

Сотрудники КГБ сняли с борта сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

Международное сообщество раскритиковало операцию Беларуси. В ЕС назвали ее "государственным пиратством" и призвали членов блока прекратить авиасообщение со страной.

Беларуские власти попытались оправдать свои действия письмом якобы от палестинской группировки ХАМАС, которое якобы пришло на электронную почту минского аэропорта, и в котором якобы сообщается о бомбе на борту лайнера. При этом требование адресовалось Евросоюзу, к которому Беларусь не имеет никакого отношения. В ХАМАС опровергли свою причастность к инциденту, назвав информацию беларуских властей попыткой дискредитировать движение.

Вадим Ребрина

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