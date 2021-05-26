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Оппозиция Беларуси заявила о новой фазе протеста: говорят о партизанском движении – видео видео

26.05.2021, 11:59
Светлана Тихановская (скриншот из видеозаписи)
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Беларусская оппозиция заявила о подготовке новой активной фазы протеста против режима диктатора Александра Лукашенко. Видеозаявление опубликовано в YouTube-канале Светланы Тихановской.

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Заявление сделано от имени Офиса Тихановской, Координационного совета, Народного антикризисного управления, штаба Цепкало, Bypol и других оппозиционных сил.

В текстовом комментарии к видео говорится, что на первом дне встречи оппозиционеров обсуждалось усиление международного давления на режим Лукашенко, контакты с чиновниками внутри Беларуси, наращивание структуры партизанского движения в Беларуси и проект по амнистии и реабилитации участников протестов.

На видео представители оппозиции призывают международное сообщество усилить санкции против режима Лукашенко и снизить уровень контактов с ним.

"Террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой, активной фазе давления", – заявил в обращении бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко.

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Денис Юдин
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александр лукашенко Светлана Тихановская
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