Беларусская оппозиция заявила о подготовке новой активной фазы протеста против режима диктатора Александра Лукашенко. Видеозаявление опубликовано в YouTube-канале Светланы Тихановской.

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Заявление сделано от имени Офиса Тихановской, Координационного совета, Народного антикризисного управления, штаба Цепкало, Bypol и других оппозиционных сил.

В текстовом комментарии к видео говорится, что на первом дне встречи оппозиционеров обсуждалось усиление международного давления на режим Лукашенко, контакты с чиновниками внутри Беларуси, наращивание структуры партизанского движения в Беларуси и проект по амнистии и реабилитации участников протестов.

На видео представители оппозиции призывают международное сообщество усилить санкции против режима Лукашенко и снизить уровень контактов с ним.

"Террор нужно остановить раз и навсегда. Мы начинаем готовиться к новой, активной фазе давления", – заявил в обращении бывший министр культуры Беларуси Павел Латушко.

23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.

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Денис Юдин

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