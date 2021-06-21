ЕС вводит новые санкции против Беларуси: в списке есть члены семьи Лукашенко – Йозвяк
Европейский Союз решил ввести новые санкции против Беларуси, в санкционный список попали члены семьи самопровзглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщил в Twitter европейский обозреватель Радио Свобода Рикард Йозвяк.
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По его словам, ЕС решил заморозить активы и запретить выдачу виз 78 людям и восьми юридическим лицам. В список вошли несколько бизнесменов, члены семьи Лукашенко, ректоры, прокуроры, судьи, полицейские и высокопоставленные военные.
Йозвяк отмечает, что позже сегодня будет опубликован текст решение в официальном журнале ЕС.
По его словам, министры иностранных дел членов ЕС также "дали политический зеленый свет" для секторальных санкций против Беларуси. Они затронут часть ее калийного, нефтяного и банковского секторов.
Журналист пишет, что секторальные санкции будут одобрены лидерами Европейского совета ЕС, а затем официально утверждены через несколько дней.
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