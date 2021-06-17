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"Хватит жестокости". Отец задержанной Сапеги попросил Лукашенко помиловать дочь – видео

17.06.2021, 12:29
София Сапега (Фото - Instagram)

Отец Софии Сапеги, девушки политзаключенного в Беларуси Романа Протасевича, записал обращение к диктатору Александру Лукашенко с просьбой помиловать его дочь. Андрей Сапега заявил, что обращается "как отец к отцу".

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Он рассказал, что Софию удерживают в минском СИЗО КГБ, и ей грозят "очень серьезные тюремные сроки".

"Александр Григорьевич, я прошу вас о милосердии. Хватит жестокости. Любой здравомыслящий человек понимает, что Софья оказалась не в том месте и не с тем человеком", – сказал он.

Сапега также сказал, что до встречи с Протасевичем его дочь "была обычной девушкой". Он добавил – София помогала Роману в его работе, и "это история любви, а не убеждений".

Он попросил Лукашенко о личной встрече и заявил о готовности гарантировать, что дочь "больше не будет вовлечена в противоправные действия". "Прошу вас, не ломайте судьбу моей дочери. Она просто маленькая девочка, которая только начинает жизнь", – добавил Сапега.

  • 23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.
  • С борта сняли сооснователя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни. Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу, она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.
  • 25 мая Сапегу арестовали на два месяца, она якобы "созналась" в ведении запрещенного властями Telegram-канала.
  • 9 июня сообщалось, что девушка написала родным первые три письма из минского СИЗО. В них она рассказывает о жизни в камере и просит не винить Романа в случившемся.

Читайте также: "Он говорит не сам". Отец Протасевича отреагировал на "интервью" сына каналу Лукашенко

Оксана Житнюк
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беларусь александр лукашенко помилование отец роман протасевич софия сапега Андрей Сапега
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