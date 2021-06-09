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Вещий сон, важные мелочи и "не вините Рому". Сапега написала три письма из минского СИЗО

09.06.2021, 11:55
Вещий сон, важные мелочи и
София Сапега (фото - Instagram Сапеги)

Арестованная Софья Сапега, девушка политзаключенного активиста Беларуси Романа Протасевича, написала родным первые три письма из минского СИЗО. В них она рассказывает о жизни в камере и просит не винить Романа в случившемся, сообщает ВВС.

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"Единственный страх, терзающий меня – это страх отстать. Отстать от жизни, она ведь такая нестатичная. Страшно, что так и не защитила диссертацию", – пишет Сапега, добавляя, что как раз в эти дни должна была проходить защита, а после – празднование с Ромой в ресторане с холодным шампанским.

"Однако все вышло несколько иначе. Утром я позавтракала кашей, потренировалась, а вечером выпила чай с печеньем. Одна. Не было защиты, не было Ромы, ресторана и холодного шампанского. Не было праздника и любви. Но зато был чай", – отметила девушка.

Также она рассказала, что накануне случившегося в Минске Роману приснился вещий сон, как их снимают с самолета.

"Прошу, не стоит винить Рому в том, что все так вышло. Он оберегал и заботился обо мне как умел. Это можно назвать любовью. Дальше все будет развиваться нелегко, но надеюсь, пройдет этот путь достойно", – отметила Сапега, подчеркнув, что за время, проведенное в СИЗО, она научилась радоваться мелочам.

"Хочу сказать, вернее написать, что я не сдаюсь. Я держусь. Начала улыбаться. Впервые в жизни радуюсь таким мелочам, как пению птиц, солнышку, интересной книге. Действительно радуюсь. Не обращаю внимание на некоторые мелочи. Даже отросшие ногти, брови и т.д. меня не смущают больше", – написала Софья.

  • 23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске. С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.
  • Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу, она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.
  • 25 мая Сапегу арестовали на два месяца, она якобы "созналась" в ведении запрещенного властями Telegram-канала.

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Дарья Мостовая
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