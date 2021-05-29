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"Ее судьба нам небезразлична". Путин и Лукашенко обсудили арест Сапеги и транш на $500 млн

29.05.2021, 22:20
Александр Лукашенко и Владимир Путин (Фото: Александр Земляниченко/ЕРА)

На вчерашней встрече в Сочи глава России Владимир Путин и самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко обсудили угон самолета Ryanair. Сегодня встреча продолжилась – говорили об арестованной Софье Сапеге и кредите для Беларуси. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков рассказал детали разговора, пишут росСМИ.

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По словам Пескова, Путин поручил МИД РФ "самым внимательным образом отслеживать" дело Сапеги, подчеркнув при этом, что все должно "происходить в рамках закона". "Разумеется ее судьба нам небезразлична. Но также принимая во внимание тот факт, что у нее действительно <...> есть вид на жительство в Беларуси", – отметил Песков.

Кроме этого, Путин и Лукашенко обсудили перечисление Беларуси очередного транша в рамках общей суммы выделенного кредита в $1,5 млрд. По словам Пескова, второй транш в размере $500 млн Беларусь получит до конца июня этого года. Как подчеркнул пресс-секретарь Путина, кредит был "анонсирован еще до всей этой истории с самолетом".

  • 23 мая 2021-го режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.
  • Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу, она учится в магистратуре Европейского гуманитарного университета в Вильнюсе.
  • Путин поддержал Лукашенко в вопросе угона самолета Ryanair и заявил, что ЕС использовал по этому поводу двойные стандарты.

Читайте также: В МИД ожидают, что Путин будет просить Лукашенко изменить позицию по Крыму и Донбассу

Дарья Мостовая
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