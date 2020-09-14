"В этот сложный момент". Путин решил дать Лукашенко кредит на $1,5 млрд: видео

Лукашенко поблагодарил президента РФ за поддержку, пообещав держать его в курсе событий

На сегодняшней встрече с Александром Лукашенко президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия предоставит Беларуси кредит в $1,5 млрд, сообщил telegram-канал Пул первого.

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"Мы договорились о том, что Россия предоставит Беларуси в этот сложный момент кредит государственный в полтора миллиарда долларов, и мы это исполним", — отметил Путин. Сейчас этот вопрос передали на проработку министерствам финансов обеих стран.

Президент России также подчеркнул, что они рассматривают Беларусь как ближайшего союзника и что "беларусы сами, без подсказок извне должны разобраться в сложившейся ситуации в стране", сообщает местное издание Belmarket.by.

В ответ на предложение о кредите Лукашенко поблагодарил Путина, пообещав информировать его о том, что будет происходить в стране.

"Вы поступили очень порядочно, по-человечески, благодарю всех, кто поддержал нас в это поствыборное время", — сказал Лукашенко, отметив, что пока в Беларуси никто не перешел красную черту и что никому не позволено "бряцать оружием у них в стране".

Сегодня в Сочи проходит встреча Лукашенко и Путина. Тихановская уже отметила, что все договоренности этой встречи все равно будут пересмотрены новой властью Беларуси.

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Дарья Мостовая

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