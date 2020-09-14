Тихановская – Путину в день его встречи с Лукашенко: Все договоры будут пересмотрены

Оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину в день его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Все договоренности президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко будут пересмотрены новой властью. Об этом заявила кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская в обращении к Путину, сообщает Telegram-канал Пул Первой.

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"Что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью", - заявила Тихановская, обращаясь к Путину.

"Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларуским народом", - резюмировала оппозиционер.

Сегодня, 14 сентября, в Сочи должны состояться переговоры Лукашенко и Путина. Это будет их первая встреча после начала протестов в Беларуси и президентских выборов.

В Беларуси уже примерно на продолжении месяца проходят протесты после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет.

13 сентября Bloomberg сообщало, что на переговорах Путин будет поощрять Лукашенко к передаче власти.

Владислав Сердюк

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