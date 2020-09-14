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Тихановская – Путину в день его встречи с Лукашенко: Все договоры будут пересмотрены

14.09.2020, 14:23
Тихановская – Путину в день его встречи с Лукашенко: Все договоры будут пересмотрены - Фото
Светлана Тихановская (Фото: STR/EPA)

Оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину в день его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко

Все договоренности президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко будут пересмотрены новой властью. Об этом заявила кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская в обращении к Путину, сообщает Telegram-канал Пул Первой

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"Что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью", - заявила Тихановская, обращаясь к Путину. 

"Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларуским народом", - резюмировала оппозиционер. 

Сегодня, 14 сентября, в Сочи должны состояться переговоры Лукашенко и Путина. Это будет их первая встреча после начала протестов в Беларуси и президентских выборов.

Владислав Сердюк
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