Тихановская – Путину в день его встречи с Лукашенко: Все договоры будут пересмотрены
Оппозиционерка Светлана Тихановская обратилась к президенту России Владимиру Путину в день его встречи с президентом Беларуси Александром Лукашенко
Все договоренности президента России Владимира Путина с президентом Беларуси Александром Лукашенко будут пересмотрены новой властью. Об этом заявила кандидатка в президенты Беларуси Светлана Тихановская в обращении к Путину, сообщает Telegram-канал Пул Первой.
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"Что бы вы ни приняли и о чем бы вы ни договорились во время встречи в Сочи — это не будет иметь законной силы. Все договоры, подписанные с нелегитимным Лукашенко, будут пересмотрены новой властью", - заявила Тихановская, обращаясь к Путину.
"Я очень сожалею, что вы решили вести диалог с узурпатором, а не с беларуским народом", - резюмировала оппозиционер.
Сегодня, 14 сентября, в Сочи должны состояться переговоры Лукашенко и Путина. Это будет их первая встреча после начала протестов в Беларуси и президентских выборов.
- В Беларуси уже примерно на продолжении месяца проходят протесты после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет.
- 13 сентября Bloomberg сообщало, что на переговорах Путин будет поощрять Лукашенко к передаче власти.
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