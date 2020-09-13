"Путин не хочет проиграть". Кремль будет поощрять Лукашенко к передаче власти – Bloomberg
По данным Bloomberg, российское руководство озадачено масштабами протестов в Беларуси
Завтра, 14 сентября, во время встречи в Сочи, на которую президент России пригласил президента Беларуси, Владимир Путин намерен поощрить Александра Лукашенко на совершение шагов к передаче власти. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на пять близких в Кремлю источников, которые пожелали остаться неизвестными.
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По данным Bloomberg, российское руководство озадачено масштабами протестов в Беларуси. И хотя Москва не доверяет Лукашенко, она не сможет смириться с приходом оппозиции к власти посредством уличных протестов и будет поддерживать его, поощряя шаги к возможной передаче власти.
При этом по словам источников, Путин убежден, что оппозиция не свергнет Лукашенко путем демонстраций.
"Беларусь имеет огромное значение, – цитирует Bloomberg Михаила Виноградова, возглавляющего фонд Петербургская политика. – Путин не хочет оказаться на проигравшей стороне".
- В Беларуси уже примерно на продолжении месяца проходят протесты после объявления победителем президентских выборов Александра Лукашенко, который возглавляет страну уже 26 лет.
- 27 августа президент России Владимир Путин заявил, что по просьбе Лукашенко сформировал резерв российских силовиков, которые "помогут Беларуси при необходимости". Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что этот резерв не используют в Беларуси.
- ОМОН жестко задерживал и избивал протестующих в течение 9-15 августа, потом было некоторое затишье, 6 сентября в Минске жестко задерживали протестующих, на демонстрантов нападали люди в штатском с дубинками.
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