Беларусь. В Минске начались задержания: людей избивают неизвестные в штатском – видео

В центре Минска начались массовые задержания протестующих против режима президента Беларуси Александра Лукашенко. На демонстрантов нападают люди в форме и неизвестные в гражданской одежде, пишет TUT.BY.

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По данным издания, задержания происходят по всему центру беларуской столицы, в том числе и у Дворца независимости, где собрались десятки тысяч человек. Помимо людей в форме, на протестующих нападают неизвестные в штатском. Они избивают демонстрантов дубинками, бьют и лежачих.

Часть людей отгоняют в парк Победы, туда поехали автозаки и микроавтобусы. Начались задержания. Кто-то попытался сбежать от силовиков на катамаран.

Задерживают людей на Площади свободы, верхнем городе и на Немиге. Людей вытаскивают в том числе из кафе, пишут в издании.

По данным правозащитного центра Весна, в Минске задержали уже более 150 человек.

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