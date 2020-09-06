Протесты в Беларуси. Десятки тысяч людей пришли к резиденции Лукашенко - трансляция

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Протестующие пришли к Дворцу независимости в Минске. Подходы к резиденции президента Беларуси Лукашенко оцеплены силовиками и колючей проволокой

Сегодня в Минске и других городах Беларуси десятки тысяч людей вышли на протесты против режима президента Александра Лукашенко. Колонн демонстрантов в Минске пришла к оцепленному Дворцу независимости, государственной резиденции президента, сообщает TUT.BY.

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Сегодня центр столицы Беларуси перекрыли силовики. Протестующие сначала отправились к стеле городо–герою Минску, однако многие протестующие решили идти оттуда к Дворцу независимости.

В итоге десятки тысяч людей уперлись в оцепление силовиков у Дворца. В отличие от двух предыдущих воскресных маршей, перед силовиками появилась колючая проволока, отмечают в издании.

Также, несмотря на дождь, демонстранты продолжают идти и к стеле.

Сообщается, что сегодня были жесткие задержания на улице Чеботарева в Минске. Как минимум одного человека на носилках погрузили в скорую. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел сообщала в комментарии Интерфакс-Запад об около 10 задержанных. 

Помимо Минска, протесты проходят и в других городах Беларуси, в частности в Гродно, Бресте, Могилеве, Кобрине.

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Трансляция - in time Ukraine/YouTube, фото и видео - TUT.BY

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Теги: протесты, беларусь, александр лукашенко, марш, минск, дворец независимости
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