Протесты в Беларуси. Десятки тысяч людей пришли к резиденции Лукашенко - трансляция

Сегодня в Минске и других городах Беларуси десятки тысяч людей вышли на протесты против режима президента Александра Лукашенко. Колонн демонстрантов в Минске пришла к оцепленному Дворцу независимости, государственной резиденции президента, сообщает TUT.BY.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сегодня центр столицы Беларуси перекрыли силовики. Протестующие сначала отправились к стеле городо–герою Минску, однако многие протестующие решили идти оттуда к Дворцу независимости.

В итоге десятки тысяч людей уперлись в оцепление силовиков у Дворца. В отличие от двух предыдущих воскресных маршей, перед силовиками появилась колючая проволока, отмечают в издании.

Также, несмотря на дождь, демонстранты продолжают идти и к стеле.

Сообщается, что сегодня были жесткие задержания на улице Чеботарева в Минске. Как минимум одного человека на носилках погрузили в скорую. Пресс-секретарь Министерства внутренних дел сообщала в комментарии Интерфакс-Запад об около 10 задержанных.

Помимо Минска, протесты проходят и в других городах Беларуси, в частности в Гродно, Бресте, Могилеве, Кобрине.

Читайте также: Семь человек, которые расшатали режим Лукашенко, или Невидимые герои беларуской революции

Трансляция - in time Ukraine/YouTube, фото и видео - TUT.BY