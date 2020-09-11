Лукашенко своими действиями может настроить беларусов против России – Госдеп США

Госдеп США составляет список людей, которые попадут под санкции за причастность к фальсификациям на выборах и насилие против протестующих в Беларуси

Президент Беларуси Александр Лукашенко прибегает к насилию, чтобы удержать власть, и все больше полагается на поддержку Москвы. Такие действия могут настроить беларусов против России. Об этом сообщил заместитель государственного секретаря США Стивен Биган, передает Радио Свобода.

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"Если Кремль будет продолжать идти по этому пути, он рискует повернуть беларуский народ, который пока не столкнулся с несправедливостью со стороны России, против Москвы", – сказал он.

Биган отметил, что США поддерживают требование оппозиционного кандидата на выборах президента Светланы Тихановской о действительно свободных и честных президентских выборах, освобождении всех политических заключенных и расследовании преступлений власти против народа.

Также он сообщил, что США намерены в течение нескольких дней окончательно определить список людей, которые попадут под санкции из-за причастности к фальсификациям на президентских выборах, а также к насилию против участников протестов в Беларуси. По его словам, санкции США будут параллельными аналогичным ограничительным мерам Европейского союза, но США и ЕС не обязательно будут ждать друг на друга с введением своих санкций.

Наталия Медведева

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