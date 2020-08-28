Меркель надеется, что Путин не будет вводить российских силовиков в Беларусь
28.08.2020, 15:30
Ангела Меркель (Фото: Clemens Bilan/EPA)
Канцлер ФРГ Меркель говорит, что не должно быть внешнего вмешательства в Беларусь
Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что созданный президентом России Владимиром Путинным резерв силовиков, не будет применен в Беларуси. Об этом пишет Reuters.
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"Я надеюсь, что такие войска не будут развернуты", — сказала она.
Она также добавила, что за свободу демонстраций, свободу выражения мнений "нужно бороться" и "люди должны иметь возможность делать это самостоятельно без вмешательства извне".
- В Беларуси Лукашенко объявили победителем на выборах президента. Уже больше 20 дней в стране проходят протесты против действующей власти, которые пытаются разгонять силовики.
- Вчера Путин заявил, что по просьбе Лукашенко Россия сформировала резерв правоохранителей, которые "помогут при необходимости" Беларуси.
- Беларуская оппозиция заявила о недопустимости формирования в России вооруженных группировок для отправки в Беларусь.
- Правительство Польши призвало Путина "немедленно отказаться от планов военной интервенции в Беларусь".
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