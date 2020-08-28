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Меркель надеется, что Путин не будет вводить российских силовиков в Беларусь

28.08.2020, 15:30
Меркель надеется, что Путин не будет вводить российских силовиков в Беларусь - Фото
Ангела Меркель (Фото: Clemens Bilan/EPA)

Канцлер ФРГ Меркель говорит, что не должно быть внешнего вмешательства в Беларусь

Канцлер Германии Ангела Меркель надеется, что созданный президентом России Владимиром Путинным резерв силовиков, не будет применен в Беларуси. Об этом пишет Reuters.

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"Я надеюсь, что такие войска не будут развернуты",   сказала она.

Она также добавила, что за свободу демонстраций, свободу выражения мнений "нужно бороться" и "люди должны иметь возможность делать это самостоятельно без вмешательства извне".

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Марк Сировой
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