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"Им придется сдаться". Австрия в обход санкций ЕС работает с режимом Лукашенко: euobserver

18.06.2021, 11:35
Фото: Fehim Demir/ЕРА

Австрия блокирует новые санкции ЕС, которые запрещают кредитовать беларуские банки – австрийские кредиторы продолжают зарабатывать деньги на режиме самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Об этом сообщает euobserver.com со ссылкой на неназванных дипломатов Евросоюза.

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"Это явный случай, когда финансовые интересы ставятся выше принципов", – говорит дипломат.

Как пишет издание, даже в 2020-ом, когда банки стран ЕС начали добровольно уходить с рынка Беларуси, австрийские банки увеличили свою долю в нем. По информации источников, на австрийские банки "в настоящее время приходится около 90 процентов межбанковских кредитов в Беларуси". 

Кроме того, австрийский Raiffeisen Bank Aval имеет беларуский филиал, который называется Приорбанк – тот напрямую предоставляет деньги предприятиям, которые находятся в собственности режима Лукашенко.

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"Это 26 (стран-членов ЕС – ред.) против одного, поэтому я думаю, что в конце концов им придется сдаться", – отмечает неназванный чиновник ЕС.

Один из представителей Raiffeisen заявил журналистам, что: "Мы очень обеспокоены развитием событий в Беларуси и надеемся на мирное решение". Глава Минфина Австрии Гернот Блюмель заявил, что ничего не знает о кредитовании банков Беларуси австрийскими финучреждениями. 

"Они ныряют в дерьмо за золотом", – сказал EUobserver один из лидеров оппозиции Беларуси.

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Станислав Стороженко
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санкции ЕС банк беларусь евросоюз кредит австрия александр лукашенко режим Raiffeisen
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