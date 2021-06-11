Под новые санкции ЕС попадут судьи и прокуроры режима Лукашенко – Bloomberg

Европейский Союз готовит санкции против 71 человека и семи организаций Беларуси в рамках нового раунда "карательных" мер, направленных против режима диктатора Александра Лукашенко. Об этом сообщает Bloomberg.

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Новый пакет санкций готовят в ответ на подавление протестов после выборов в Беларуси, принудительную посадку самолета Ryanair, арест оппозиционера Романа Протасевича и другие репрессивные действия самопровозглашенных властей в Минске.

Под санкции попадут судьи и прокуроры, которые участвовали в вынесении приговоров протестующим, а также парламентарии, представители правительства и правоохранительных органов. Кроме того, санкции коснутся бизнесменов, которые связаны с режимом диктатора Лукашенко. Ожидается, что лицам из нового санкционного списка запретят въезд в ЕС, а их активы, находящиеся в Европе, будут заморожены.

Блок уже наложил санкции на семь белорусских организаций и 88 физлиц, включая Лукашенко.

Накануне Европейский парламент проголосовал за резолюцию об экономических санкциях против ключевых отраслей промышленности Беларуси о об отключении РБ от платежной системы SWIFT. В ЕП призывают к секторальным санкциям против нефтедобывающей и калийной промышленности, производства стали и деревообрабатывающей промышленности Беларуси. Также в резолюции указан призыв к прекращению сотрудничества с государственными беларускими банками.

23 мая 2021 года режим диктатора Беларуси Лукашенко, используя истребитель, вынудил самолет авиакомпании Ryanair рейса FR4978 Афины–Вильнюс сесть в Минске.С борта КГБ снял сооснователя крупнейшего оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича. Ему грозит максимальный тюремный срок, сам он не исключает казни.

Вместе с Протасевичем задержали и его девушку Софию Сапегу. Ее родители выяснили, что она находится в СИЗО Минска на улице Окрестина. В РФ заявили, что в Беларуси ее подозревают в совершении преступлений, предусмотренных несколькими статьями УК Беларуси с августа по сентябрь 2020 года.

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Оксана Житнюк

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