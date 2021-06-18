В ЕС согласовали секторальные санкции против Беларуси – журналист Радио Свобода
18.06.2021, 16:55
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)
В Европейском союзе согласовали секторальные санкции против Беларуси, где сейчас де-факто правит режим самопровзглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.
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По его словам, секторальные санкции против Беларуси согласованы в трех областях: калий, банковское дело и нефть.
Журналист пишет, что Совет ЕС должен дать на это "зеленый политический свет" в понедельник, в последующие дни решение о санкциях будет доработано.
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- 23 мая режим Лукашенко принудительно посадил в Минске самолет Ryanair и захватил летевших на нем оппозиционера Романа Протасевича и его девушку Софию Сапегу.
- В ЕС решили закрыть небо для беларуских самолетов. Ряд европейских авиакомпаний отказался от полетов над Беларусью.
- 10 июня Европарламент предложил руководству ЕС как можно скорее принять экономические санкции против ключевых отраслей промышленности Беларуси.
- 18 июня EUObserver сообщал, что Австрия блокирует новые санкции ЕС, которые запрещают кредитовать беларуские банки. По данным издания, австрийские кредиторы продолжают работать с режимом Лукашенко.
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