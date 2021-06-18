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В ЕС согласовали секторальные санкции против Беларуси – журналист Радио Свобода

18.06.2021, 16:55
В ЕС согласовали секторальные санкции против Беларуси – журналист Радио Свобода - Фото
Александр Лукашенко (фото - ЕРА)

В Европейском союзе согласовали секторальные санкции против Беларуси, где сейчас де-факто правит режим самопровзглашенного президента Александра Лукашенко. Об этом сообщил в Twitter корреспондент Радио Свобода в Брюсселе Рикард Йозвяк.

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По его словам, секторальные санкции против Беларуси согласованы в трех областях: калий, банковское дело и нефть.

Журналист пишет, что Совет ЕС должен дать на это "зеленый политический свет" в понедельник, в последующие дни решение о санкциях будет доработано.

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Марк Сировой
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санкции ЕС беларусь александр лукашенко европейский союз роман протасевич
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