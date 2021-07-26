Нелегальные мигранты в Литве устроили бунт в одной из бывших школ, переделанной под лагерь для беженцев. Об этом сообщает delfi.lt.
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Нелегалы отказались выполнять законные требования сотрудников Службы общественной безопасности из-за того, что требуют выпустить их на свободу. Отмечается, что некоторые беженцы из Ирака отказались принимать еду от литовских соцработников – они не разрешили брать еду даже детям и подросткам, а также женщинам.
"С сегодняшнего утра и речи нет о переговорах. Они выбросили еду. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать еду. Единственное требование – выпустить их с территории", – сказал местный чиновник Виргилиюс Пранскявичюс.
Издание пишет, что в вышеуказанном лагере для беженцев не соблюдаются санитарные нормы.
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- Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии как оружие против Литвы.
- 2 июля Frontex отправило подкрепление в Литву и Латвию в связи с резким увеличением потока мигрантов со стороны Беларуси.
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