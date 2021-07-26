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В Литве прибывшие из Беларуси мигранты устроили бунт в лагере – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
26.07.2021, 16:56
Лагерь для беженцев в Литве (Фото - delfi.lt)
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Нелегальные мигранты в Литве устроили бунт в одной из бывших школ, переделанной под лагерь для беженцев. Об этом сообщает delfi.lt.

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Нелегалы отказались выполнять законные требования сотрудников Службы общественной безопасности из-за того, что требуют выпустить их на свободу. Отмечается, что некоторые беженцы из Ирака отказались принимать еду от литовских соцработников – они не разрешили брать еду даже детям и подросткам, а также женщинам.

"С сегодняшнего утра и речи нет о переговорах. Они выбросили еду. Сами иракцы есть отказываются, они запретили и другим брать еду. Единственное требование – выпустить их с территории", – сказал местный чиновник Виргилиюс Пранскявичюс.

Издание пишет, что в вышеуказанном лагере для беженцев не соблюдаются санитарные нормы.

Читайте также: В Литве обсуждают строительство стены на границе с Беларусью

Станислав Стороженко
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