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Кордон военных с автоматами и мигранты. Латвия показа видео с границы с Беларусью – видео видео

Цей матеріал також доступний українською
14.08.2021, 11:19
Нелегальные мигранты и военные Беларуси на границе с Латвией (видео - Latvijas armija)
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Латвийские пограничники сняли видео на границе с Беларусью, транзитом через которую в страны Балтии хлынут потоки нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока. Кадры опубликованы на YouTube-канале Латвийской армии.

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На видео указано, что оно было снято 13 августа. На нем запечатлены три эпизода:

– На первом военные с автоматами стоят за группой из пяти мигрантов, которые сидят на железнодорожных рельсах;

– На втором – возле мигрантов у лесополосы стоят военные с оружием и со щитами;

– На третьем – перед большой группой мигрантов стоит кордон военных со щитами и оружием.

Портал Минобороны Латвии Sargs.lv пишет, что на вооруженные люди на кадрах – военные Беларуси. На кадрах не видно, чтобы они силой пытались протолкнуть мигрантов в Латвию.

Однако Sargs.lv утверждает, что военные из Беларуси все же предпринимают попытки незаконно переправить в Латвию мигрантов – и это является гибридной операцией Беларуси против стран Балтии, Польши, НАТО и Европейского Союза.  

Читайте также: "Будут и люди с оружием". Как Лукашенко сделал бизнес на нелегалах из Ирака и атакует ЕС

Марк Сировой
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мигранты Латвия беларусь граница александр лукашенко
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