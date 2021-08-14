Латвийские пограничники сняли видео на границе с Беларусью, транзитом через которую в страны Балтии хлынут потоки нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока. Кадры опубликованы на YouTube-канале Латвийской армии.

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На видео указано, что оно было снято 13 августа. На нем запечатлены три эпизода:

– На первом военные с автоматами стоят за группой из пяти мигрантов, которые сидят на железнодорожных рельсах;

– На втором – возле мигрантов у лесополосы стоят военные с оружием и со щитами;

– На третьем – перед большой группой мигрантов стоит кордон военных со щитами и оружием.

Портал Минобороны Латвии Sargs.lv пишет, что на вооруженные люди на кадрах – военные Беларуси. На кадрах не видно, чтобы они силой пытались протолкнуть мигрантов в Латвию.

Однако Sargs.lv утверждает, что военные из Беларуси все же предпринимают попытки незаконно переправить в Латвию мигрантов – и это является гибридной операцией Беларуси против стран Балтии, Польши, НАТО и Европейского Союза.

3 августа Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь.

6 августа Иракские авиалинии на неделю отменили рейсы в Беларусь из-за миграционного кризиса в Балтии.

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Марк Сировой

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