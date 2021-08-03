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Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь

Цей матеріал також доступний українською
03.08.2021, 11:05
Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь - Фото
Нелегальные мигранты из Беларуси в Литве (Фото – Toms Kalnins, EPA)

Литва начала возвращать в Беларусь нелегальных мигрантов. Об этом сообщает LRT со ссылкой на замглавы МВД Литвы Арнольдаса Абрамавичуса.

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По словам Абрамавичуса, в ночь на сегодня, 3 августа 2021 года, были задержаны и возвращены в Беларусь десятки нелегальных мигрантов.

Пограничники могут использовать все необходимые меры, чтобы остановить нелегальную миграцию, заявил Абрамавичус. Если мигранты будут проявлять агрессию, может быть применена сила.

Литва больше не может принимать постоянно увеличивающийся поток мигрантов, заявил замминистра. Он отметил, что пока не предоставлено убежище ни одному из иностранцев, попавших в Литву из Беларуси, но большая часть запросов еще находится на рассмотрении.

В понедельник, 2 августа, министр внутренних дел Литвы Агне Билотайте подписала приказ, который позволяет пограничникам возвращать нелегальных мигрантов и направлять их в пограничные пункты пропуска или в дипломатические миссии.

В 2021 году в Литву из Беларуси прибыли рекордные 4000 человек, Литва называет усиление миграционного потока гибридной агрессией со стороны беларусского режима.

Радыё Свабода опубликовало видео европейского агентства Frontex, на котором зафиксировано, как беларусские пограничники сопровождают мигрантов до границы с Литвой:

Денис Юдин
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беларусь мигранты литва
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