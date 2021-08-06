Кризис с беженцами между Литвой и Беларусью: Иракские авиалинии отменили рейсы в Минск
Авиакомпания Иракские авиалинии на неделю отменила рейсы в Минск. Об этом сообщает Настоящее время со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Отмена связана с нелегальными мигрантами, которые пытаются попасть в Евросоюз через границу Беларуси и Литвы.
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Пассажирам Иракских авиалиний, которые забронировали билеты на отмененные рейсы в Минск, обещают вернуть полную стоимость билетов или предоставить возможность изменить дату бронирования.
Также отменен рейс авиакомпании FlyBaghdad из Багдада в Минск, который должен был сегодня прибыть в столицу Беларуси.
По словам посла ЕС в Ираке Мартина Хута, иракское правительство создало комитет для расследования возможного незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву через Беларусь.
Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о сообщениях, что режим Александра Лукашенко может искать потеницальных нелегальных мигрантов в Марокко и Пакистане.
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