Кризис с беженцами между Литвой и Беларусью: Иракские авиалинии отменили рейсы в Минск

Авиакомпания Иракские авиалинии на неделю отменила рейсы в Минск. Об этом сообщает Настоящее время со ссылкой на пресс-службу авиакомпании. Отмена связана с нелегальными мигрантами, которые пытаются попасть в Евросоюз через границу Беларуси и Литвы.

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Пассажирам Иракских авиалиний, которые забронировали билеты на отмененные рейсы в Минск, обещают вернуть полную стоимость билетов или предоставить возможность изменить дату бронирования.

Также отменен рейс авиакомпании FlyBaghdad из Багдада в Минск, который должен был сегодня прибыть в столицу Беларуси.

По словам посла ЕС в Ираке Мартина Хута, иракское правительство создало комитет для расследования возможного незаконного ввоза иракских мигрантов в Литву через Беларусь.

Глава МИД Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил о сообщениях, что режим Александра Лукашенко может искать потеницальных нелегальных мигрантов в Марокко и Пакистане.

Денис Юдин

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