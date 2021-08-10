Большие группы нелегальных мигрантов направились в Польшу через границу с Беларусью
10.08.2021, 09:08
Беларуско-польская граница (Фото: gpk.gov.by)
С пятницы, 6 августа 2021 года, польские пограничники задержали более 300 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Об этом сообщает Пограничная служба Польши.
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Самая большая группа мигрантов из 85 человек была задержана в субботу, 7 августа. Всего с пятницы задержаны 349 человек, предположительно являющихся гражданами Ирака и Афганистана.
Все иностранные граждане проходят тестирование на COVID-19, их личности и гражданство устанавливаются, после этого по решению суда их помещают в охраняемые центры для иностранцев.
С начала года на границе с Беларусью польские пограничники задержали 871 нелегального мигранта.
- 14 июня 2021 года премьер-министр Литвы заявила, что беларуские пограничники способствуют перемещению нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву.
- Глава МИД Литвы заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии как оружие против Литвы.
- 28 июля Украина решила отправить помощь Литве – колючую проволоку.
- 3 августа Литва начала возвращать нелегальных мигрантов в Беларусь.
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