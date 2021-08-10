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Большие группы нелегальных мигрантов направились в Польшу через границу с Беларусью

Цей матеріал також доступний українською
10.08.2021, 09:08
Большие группы нелегальных мигрантов направились в Польшу через границу с Беларусью - Фото
Беларуско-польская граница (Фото: gpk.gov.by)

С пятницы, 6 августа 2021 года, польские пограничники задержали более 300 нелегальных мигрантов на границе с Беларусью. Об этом сообщает Пограничная служба Польши.

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Самая большая группа мигрантов из 85 человек была задержана в субботу, 7 августа. Всего с пятницы задержаны 349 человек, предположительно являющихся гражданами Ирака и Афганистана.

Все иностранные граждане проходят тестирование на COVID-19, их личности и гражданство устанавливаются, после этого по решению суда их помещают в охраняемые центры для иностранцев.

С начала года на границе с Беларусью польские пограничники задержали 871 нелегального мигранта.

Денис Юдин
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польша беларусь нелегальные мигранты
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