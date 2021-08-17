Улетел от Лукашенко. Беларус сбежал от режима в Литву по воздуху низко над деревьями

Минчанин Андрей Суша на мотопараплане сбежал в Литву от преследования за участие в протестах против самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко. Мужчина менее чем за полтора часа преодолел по воздуху 60 км и сдался литовской полиции, пишет Наша Ніва.

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По словам Суши, он работал дефектоскопистом в Минске, но бежал из-за двух дел, которые завели на него "за оскорбление милиционера" и "угрозу расправы" над силовиками.

К нему на работу и домой с января начали приходить сотрудники РОВД, рассказал беглец. Он не открывал и прятался на даче. Затем его увезли в отдел безопасности компании, где работал, обыскали, "пригрозили записать видео с извинениями на камеру". 15 марта его задержали на трое суток на Окрестина.

"25 марта меня снова вызвали в Следком, и, скорее всего, посадили б. Поэтому 24-го, накануне Дня Воли, я решил сбежать", – рассказал он.

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Поскольку за плечами у него около 1300 прыжков с парашютом, а на парамоторе он летал два года, Суша решил бежать по воздуху.

"Стартовал в 20 км от границы... на небольшой высоте, над деревьями, чтобы меня было труднее заметить. Увидел, что пересек границу, повернул на запад, спустился ближе. По дорожным знакам на латыни понял, что это Литва", – рассказал Суша.

Пролетев еще 40 километров, он "выбрал город и место приземления", так как горючее подходило к концу, сел, позвонил родителям и жене. После этого пошел к жителям просить вызвать полицию, которая приехала через 10 минут.

Сначала против мужчины завели дело за незаконное пересечение границы, но вскоре закрыли его. Суша несколько дней жил на погранзаставе, потом в лагере для мигрантов в Побраде, после его перевели в Руклу. Подано заявление об убежище.

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Евгений Пилипенко

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