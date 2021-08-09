Лукашенко позволил российским террористам ДНР "допросить" гражданина Беларуси

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что позволил российским террористам ДНР "допросить" гражданина Беларуси, оппозиционного блогера Романа Протасевича. Об этом он сказал во время пресс-конференции.

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"Благо, что он (Протасевич – ред.) не стрелял и не убивал людей. Какой он стрелок, ну вы же видите. Если бы он стрелял, то он бы в Донбассе...Они (представители боевиков России – ред.) же приехали сюда его допросили. Я сказал: Да, если есть вопросы, то пусть задают, но в Беларуси. Приехали-допросили, пояснял все. Они остались удовлетворенными", – сказал Лукашенко.

По его словам, Протасевич сейчас "практически на свободе".

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