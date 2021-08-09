Лукашенко позволил российским террористам ДНР "допросить" гражданина Беларуси
Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что позволил российским террористам ДНР "допросить" гражданина Беларуси, оппозиционного блогера Романа Протасевича. Об этом он сказал во время пресс-конференции.
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"Благо, что он (Протасевич – ред.) не стрелял и не убивал людей. Какой он стрелок, ну вы же видите. Если бы он стрелял, то он бы в Донбассе...Они (представители боевиков России – ред.) же приехали сюда его допросили. Я сказал: Да, если есть вопросы, то пусть задают, но в Беларуси. Приехали-допросили, пояснял все. Они остались удовлетворенными", – сказал Лукашенко.
По его словам, Протасевич сейчас "практически на свободе".
- 23 мая 2021-го режим Лукашенко обманом и истребителем вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С него сняли Протасевича и девушку Софию Сапегу.
- С тех пор режим делал "интервью" Протасевича и брал его на пресс-конференцию МИД. Там политзаключенный "признавал вину в организации массовых беспорядков", утверждал, что его не пытали и критиковал беларуских оппозиционеров. Родители и соратникиПротасевича его словам не верят, считают их результатом пыток.
- 26 мая Лукашенко заявил, что Протасевич "участвовал в войне на Донбассе", а после - пригласил боевиков ЛНР в Минск, чтобы "задать вопросы" оппозиционеру.
- В конце июня Протасевича с Сапегой отправили под домашний арест. 7 июля появился новый аккаунт в Twitter, который якобы вел Протасевич, находясь под домашним арестом.
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