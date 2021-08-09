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Лукашенко позволил российским террористам ДНР "допросить" гражданина Беларуси

Цей матеріал також доступний українською
09.08.2021, 16:44
Лукашенко позволил российским террористам ДНР
Александр Лукашенко (Фото: Andrej Cukic/ЕРА)

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что позволил российским террористам ДНР "допросить" гражданина Беларуси, оппозиционного блогера Романа Протасевича. Об этом он сказал во время пресс-конференции. 

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"Благо, что он (Протасевич – ред.) не стрелял и не убивал людей. Какой он стрелок, ну вы же видите. Если бы он стрелял, то он бы в Донбассе...Они (представители боевиков России – ред.) же приехали сюда его допросили. Я сказал: Да, если есть вопросы, то пусть задают, но в Беларуси. Приехали-допросили, пояснял все. Они остались удовлетворенными", – сказал Лукашенко.

По его словам, Протасевич сейчас "практически на свободе".

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