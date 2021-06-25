Протасевича с девушкой отправили на съемные квартиры – под "домашний" арест

Захваченные в конце мая в результате операции спецслужб режима Александра Лукашенко оппозиционер Роман Протасевич и его девушка София Сапега помещены в Беларуси под домашний арест – раздельно. Об этом пишет ВВС со ссылкой на слова их родителей.

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"Оба теперь находятся на съемных квартирах", – уточнили там.

Дмитрий Протасевич, отец политзаключенного, добавил: Роман и его девушка София Сапега "по-прежнему находятся под полным контролем властей, с них никто не снял обвинения".

По его словам, госадвокаты и власти Беларуси до сих пор ничего не сообщают семье ни о состоянии задержанного, ни о его статусе. С родителями Протасевича никто не связывался.

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Сейчас Сапега одна в съемной квартире в Минске, рассказали ее родители, которые виделись с ней накануне. По их словам, София под домашним арестом "уже два-три дня". Для них это стало неожиданностью: "Мы в шоке", – сказал ее отчим Сергей Дудич.

Сняты ли с нее обвинения, он не сказал, "чтобы не навредить дочери", но надеется на это. Время свидания с ней, по словам Дудича, не ограничивали.

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Евгений Пилипенко

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