Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко, который ранее заявил о возможности открытия авиарейсов в оккупированный Крым, может в итоге оказаться в Гааге вместе с президентом РФ Владимиром Путиным. Так на слова диктатора о полетах в Крым отреагировали в комментарии для LIGA.net в Министерстве иностранных дел.

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Первый замглавы МИД Эмине Джапарова напомнила, что по международному праву Крым и Донбасс – это Украина, которое РФ грубо нарушила, оккупировав полуостров и часть востока Украины.

"И за что будет нести ответственность. Если Лукашенко хочет разделить эту ответственность с Путиным на одной скамье подсудимых в Гааге, и еще больше усилить собственную международную изоляцию, это, конечно, его личный выбор, но, уверена, не выбор дружественного Украине народа Беларуси. <...> Если хоть один самолет беларуской авиакомпании окажется на территории оккупированного Крыма, санкции будут неизбежны со всеми негативными последствиями", – сказала она.

"Чем в более крепкие объятия Путина попадает Лукашенко, тем меньше шансов у Беларуси оставаться действительно независимым и суверенным государством", – резюмировала Джапарова.

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Лукашенко 28 мая слетал на встречу с президентом РФ Путиным и сказал после нее, что если "у них (боевиков в ОРДЛО, — ред.) будут вопросы" к Протасевичу, то "милости просим к нам". Диктатор подчеркнул, что "расследовать" дело против оппозиционера будут исключительно в Беларуси.

Джапарова в ответ на это заявила: Украина будет решительно действовать не только против любых попыток легитимизировать оккупацию Крыма, но и попыток Лукашенко "навязать контакты с так называемыми ЛНР или ДНР".

Ранее в сети появились фото якобы Протасевича на плакате добровольческого полка Азов. Основатель подразделения Андрей Билецкий утверждает, что беларус был на Донбассе военкором, а не комбатантом. Это подтверждает фрагмент видео hromadske за 23 марта 2015 года, где Протасевичу в гражданской одежде бойцы Азова оказывают медпомощь после ранения под Широкино.

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Евгений Пилипенко , Владислав Сердюк

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