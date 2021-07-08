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Беларусь | "Товарищ майор живет этажом ниже". "Протасевич" вернулся в сеть и написал серию сообщений

Цей матеріал також доступний українською
08.07.2021, 07:38
Роман Протасевич (скриншот из видеозаписи)

Захваченный в конце мая в Минске оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого режим диктатора Александра Лукашенко определил под домашний арест, 7 июля "объявился" в Twitter. По крайней мере, там появился новый аккаунт, который оптимистично пишет от имени политзаключенного.

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В Беларуси закон запрещает лицам под домашним арестом использовать мобильный телефон/смартфон, выход в интернет и прогулки на улице.

Тем не менее, первым сообщением в аккаунте с подписью "Санкционный Роман, полулегитимный Протасевич" был короткий селфи-ролик на фоне деревьев с рассинхроном аудио/видео.

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"Привет, друзья! Это мой новый твиттер, потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете, теперь всегда буду на связи. В любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать, я постараюсь максимально быстро на это ответить", – говорит он.

СПРАВКА. 9 августа 2020-го в Беларуси прошли выборы президента: Лукашенко объявил о своей победе и "побежденном проекте Запада". Массовые протесты против фальсификаций результатов выборов и режима жестоко подавили. 23 мая 2021-го режим обманом вынудил борт Ryanair сесть в Минске. С него сняли Протасевича и Сапегу. ЕС призвал авиакомпании блока избегать "воздуха" РБ, запретил Белавиа летать в свои страны. Украина прекратила авиасообщение с РБ. У Лукашенко все отрицают. Россия назвала "русофобией" намеки на ее причастность.

Аккаунт сообщает, что "Протасевич" пишет все "сам, без присмотра", а новая учетная запись понадобилась, так как старая "заблочена". Там также пишут, что у него по-прежнему домашний арест "не в Минске, а в частном доме загородом", что ему разрешено "гулять по двору и лужайке".

Аккаунт уточнил, что Протасевич якобы проживает "в одной комнате" вместе со своей девушкой – также задержанной режимом Софией Сапегой, а "товарищ майор живет этажом ниже".

Сетевой "Протасевич" уверяет, что "пыток не было", а нарочитая жизнерадостность сообщений аккаунта – это якобы "умение выдохнуть и стремиться к лучшему".

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Евгений Пилипенко
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беларусь домашний арест политзаключенный роман протасевич софия сапега
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