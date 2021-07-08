Захваченный в конце мая в Минске оппозиционный блогер Роман Протасевич, которого режим диктатора Александра Лукашенко определил под домашний арест, 7 июля "объявился" в Twitter. По крайней мере, там появился новый аккаунт, который оптимистично пишет от имени политзаключенного.

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В Беларуси закон запрещает лицам под домашним арестом использовать мобильный телефон/смартфон, выход в интернет и прогулки на улице.

Тем не менее, первым сообщением в аккаунте с подписью "Санкционный Роман, полулегитимный Протасевич" был короткий селфи-ролик на фоне деревьев с рассинхроном аудио/видео.

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"Привет, друзья! Это мой новый твиттер, потихонечку возвращаюсь к жизни в интернете, теперь всегда буду на связи. В любой момент можете мне написать или что-нибудь прокомментировать, я постараюсь максимально быстро на это ответить", – говорит он.

Аккаунт сообщает, что "Протасевич" пишет все "сам, без присмотра", а новая учетная запись понадобилась, так как старая "заблочена". Там также пишут, что у него по-прежнему домашний арест "не в Минске, а в частном доме загородом", что ему разрешено "гулять по двору и лужайке".

Аккаунт уточнил, что Протасевич якобы проживает "в одной комнате" вместе со своей девушкой – также задержанной режимом Софией Сапегой, а "товарищ майор живет этажом ниже".

Сетевой "Протасевич" уверяет, что "пыток не было", а нарочитая жизнерадостность сообщений аккаунта – это якобы "умение выдохнуть и стремиться к лучшему".

24 июня 2021-го ЕС ввел секторальные санкции против Беларуси.

6 июля экс-претенденту на пост президента Беларуси Бабарико дали 14 лет тюрьмы.

7 июля Кабмин одобрил пакет новых санкций против Беларуси.

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Евгений Пилипенко

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