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"Это месть России". Экс-глава Сейма сравнил наплыв мигрантов в Литве с Крымом в 2014 году

Цей матеріал також доступний українською
07.07.2021, 09:36
Витаутас Ландсбергис (фото - ЕРА)

Через Беларусь Россия испытывает на Литве проверенный в миграционном кризисе ЕС несколько лет назад метод гибридной войны, направляя к ее границам потоки нелегалов с Ближнего Востока и стран Африки. Это мнение в эфире Delfi TV озвучил Витаутас Ландсбергис, один из архитекторов восстановления независимости Литвы в 1990 году, глава парламента Литвы (1990–1992) и ее Сейма (1992 и 1996–2000).

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По его словам, сейчас Литва – "как лабораторное животное, на ней испытывают еще один метод борьбы, борьбы против ЕС, против демократического объединения стран".

Он напомнил, что несколько лет назад это было проблемой для евролидеров вроде канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая отреагировала на наплыв мигрантов "по-христиански, и это было ее политической ошибкой". Ландсбергис полагает, что "надо было ставить интересы своей страны выше бедных людей".

Он уточнил, что какую-то часть мигрантов можно принять в надежде, что те принесут пользу стране, но множество людей "принять не под силу никакой стране". А когда государство не сможет их содержать, они могут поднять бунт – и "Литва тут будет бессильна".

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Экс-глава Сейма считает, что такую "месть Литве" придумал не диктатор Беларуси Александр Лукашенко: инициатива, по его мнению, исходит из Кремля.

"Это тоже военное действие, средство военной мести, только Европа не осмеливается назвать это так", – сказал он.

Ландсбергис сравнил это с гибридным методом войны, который Россия применила при захвате Крыма – через своих военных без опознавательных знаков: "Шли женщины, и украинские военные не посмели в них стрелять, а они захватывали посты, вытесняли армию, а потом уже зеленые человечки объявили там свое "государство".

"Это новая форма гибридной войны против западной цивилизации. Сейчас на линии фронта Литва, а на другой стороне стоит не Лукашенко и Беларусь, а Россия, поскольку Беларусь – это только часть России", – подытожил Ландсбергис.

Евгений Пилипенко
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гибридная война геополитика беларусь беженцы мигранты литва александр лукашенко Витаутас Ландсбергис
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