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"Проблемы всей Европы". В ЕС отреагировали на наплыв мигрантов в Литву через Беларусь

Цей матеріал також доступний українською
03.07.2021, 16:28
Урсула фон дер Ляйен (фото - ЕРА)

Наплыв нелегальных мигрантов в Литву через Беларусь является "политически мотивированным". Проблемы Литвы – это проблемы всей Европы, Брюссель будет помогать Вильнюсу. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Литву, передает Delfi.

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"Мы наблюдаем определенную модель, политически мотивированную модель. Еврокомиссия и Евросоюз с вами в этот сложный период", – сказала она.

Фон дер Ляйен отметила, что обсуждала проблему нелегальных мигрантов с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шимоните. "Я говорила, что через Frontex (Агентство ЕС по безопасности внешних границ, – ред.) мы окажем больше помощи, они уже здесь. Мы увеличим эту помощь", – заявила она.

Глава Еврокомиссии отметила, что помощь Литве окажут и через бюро беженцев. По ее словам, для Литвы предусмотрена общая финансовая помощь из бюджета ЕС на 240 млн евро, однако сейчас ситуация особенная – и Брюссель должен думать о незапланированных, срочных фондах.

Фон дер Ляйен подчеркнула: заботы и проблемы Литвы – это заботы и проблемы всей Европы. "Я хочу ясно сказать об этом. В этот тяжелый период мы с вами", – добавила она.

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Марк Сировой
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ЕС беженцы мигранты урсула фон дер ляйен александр лукашенко вильнюс Гитанас Науседа Ингрида Шимоните
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