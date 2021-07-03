"Проблемы всей Европы". В ЕС отреагировали на наплыв мигрантов в Литву через Беларусь
Наплыв нелегальных мигрантов в Литву через Беларусь является "политически мотивированным". Проблемы Литвы – это проблемы всей Европы, Брюссель будет помогать Вильнюсу. Об этом заявила глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Литву, передает Delfi.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
"Мы наблюдаем определенную модель, политически мотивированную модель. Еврокомиссия и Евросоюз с вами в этот сложный период", – сказала она.
Фон дер Ляйен отметила, что обсуждала проблему нелегальных мигрантов с президентом Литвы Гитанасом Науседой и премьер-министром Ингридой Шимоните. "Я говорила, что через Frontex (Агентство ЕС по безопасности внешних границ, – ред.) мы окажем больше помощи, они уже здесь. Мы увеличим эту помощь", – заявила она.
Глава Еврокомиссии отметила, что помощь Литве окажут и через бюро беженцев. По ее словам, для Литвы предусмотрена общая финансовая помощь из бюджета ЕС на 240 млн евро, однако сейчас ситуация особенная – и Брюссель должен думать о незапланированных, срочных фондах.
Фон дер Ляйен подчеркнула: заботы и проблемы Литвы – это заботы и проблемы всей Европы. "Я хочу ясно сказать об этом. В этот тяжелый период мы с вами", – добавила она.
- 14 июня 2021 года Шимоните заявила, что беларуские пограничники способствуют перемещению нелегальных мигрантов из Ирака через границу в Литву.
- Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис заявил, что Беларусь использует нелегальных мигрантов из Ирака и Сирии "как оружие против Литвы".
- 2 июля Frontex отправило подкрепление в Литву и Латвию в связи с резким увеличением потока мигрантов со стороны Беларуси.
- В тот же день в Литве объявили чрезвычайную ситуацию из-за нелегальной миграции беженцев.
Читайте также: В Литве обсуждают строительство стены на границе с Беларусью
Комментарии