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05.03.2020, 10:01

Новый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ Евросоюза

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Новый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ Евросоюза
Новый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ Евросоюза
Новый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ ЕвросоюзаНовый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ Евросоюза

Из Турции нелегалы пытаются проникнуть в ЕС через северо-западную провинцию Эдирне. Их количество только за последние дни - более 100 000 человек.

После решения Турции не препятствовать потокам беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и стран Африки на их пути в страны Европы, на границах Греции и Болгарии стали собираться тысячи мигрантов. Евросоюз ответил на новый кризис усилением кордонов военными и полицией.

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На границах ЕС отмечаются стычки с силовиками в местах скопления беженцев.

Власти Турции заявили, пишет Hurriyet, что 4 марта греческие военные убили нелегала и ранили еще пятерых, когда те пытались пробраться через границу.

Фото: ЕРА

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Теги: Сирия, евросоюз, беженцы, мигранты, Турция
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