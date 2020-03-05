Новый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ Евросоюза

После решения Турции не препятствовать потокам беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и стран Африки на их пути в страны Европы, на границах Греции и Болгарии стали собираться тысячи мигрантов. Евросоюз ответил на новый кризис усилением кордонов военными и полицией.

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На границах ЕС отмечаются стычки с силовиками в местах скопления беженцев.

Власти Турции заявили, пишет Hurriyet, что 4 марта греческие военные убили нелегала и ранили еще пятерых, когда те пытались пробраться через границу.

27 февраля 2020-го ВВС Сирии при поддержке РФ расстреляли турецкую колонну в Идлибе. Погибли 36 военных.

Турция начала бомбить объекты сил диктатора Асада и заявлять о "тысячах" убитых .

бомбить Асада "тысячах" убитых Эрдоган принял решение открыть границы для потока беженцев в ЕС из Сирии, Ирака и других страны.

Фото: ЕРА

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