Новый миграционный кризис на пороге: 20 ярких фото с границ Евросоюза

После решения Турции не препятствовать потокам беженцев из Сирии, Ирака, Афганистана и стран Африки на их пути в страны Европы, на границах Греции и Болгарии стали собираться тысячи мигрантов. Евросоюз ответил на новый кризис усилением кордонов военными и полицией.
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На границах ЕС отмечаются стычки с силовиками в местах скопления беженцев.
Власти Турции заявили, пишет Hurriyet, что 4 марта греческие военные убили нелегала и ранили еще пятерых, когда те пытались пробраться через границу.
Фото: ЕРА
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