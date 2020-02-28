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Российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии: 22 погибших

Российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии: 22 погибших - Фото
Турецкие военные в Идлибе (Фото: EPA)
28.02.2020, 00:22

Армия Асада нанесла авиаудар по Вооруженным силам Турции в Идлибе, погибли 22 военнослужащих

Российская авиация, поддерживающая силы Башара Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии, погибли 22 военнослужащих. Об этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, передает Анадолу.

По его словам, среди турецких военнослужащих есть тяжелораненые.

"Пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю. В настоящее время они проходят лечение", - сообщил губернатор.

По данным государственных медиа России, сегодня представитель МИД РФ Захарова заявила, что военная авиация России в районе Идлиба "помогает" силам режима Асада.

По данным военных наблюдателей Сирийской обсерватории, убиты по меньшей мере 34 турецких солдата.

BBC сообщают, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция уже ответила Сирии, нанеся авиационные и артиллерийские удары по всем обнаруженным военным объектам сил Асада.

Он также сказал, что в связи с авиаударом сил Асада в Турции состоялось экстренное заседание во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сенатор США Линдси Грэм призвал к созданию бесполетной зоны над сирийским Идлибом и призвал президента Дональда Трампа помочь остановить там убийства мирных жителей сирийскими правительственными силами, поддерживаемыми Россией и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

"Мир сидит сложа руки и наблюдает за уничтожением Идлиба Асадом, Ираном и русскими, - говорится в заявлении республиканца Грэма. – Я уверен, что если мир, возглавляемый Соединенными Штатами, надавит на Иран, Россию и Асада, что они отступят, открыв путь к политическим переговорам, чтобы положить конец этой войне в Сирии".

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Медведева Наталия
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Сирия авиаудар Турция Идлиб
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