Российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии: 22 погибших

Российская авиация, поддерживающая силы Башара Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии, погибли 22 военнослужащих. Об этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, передает Анадолу.

По его словам, среди турецких военнослужащих есть тяжелораненые.

"Пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю. В настоящее время они проходят лечение", - сообщил губернатор.

По данным государственных медиа России, сегодня представитель МИД РФ Захарова заявила, что военная авиация России в районе Идлиба "помогает" силам режима Асада.

#Update: And another video of a large Turkish armoured vehicle convoy been under attack, by armoured piercing bullets disabling multiple vehicles near #Syria's #Idlib province. #Turkey pic.twitter.com/H39aTH6Pmz