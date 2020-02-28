Российская авиация расстреляла турецкую военную колонну в Сирии: 22 погибших

Турецкие военные в Идлибе (Фото: EPA)

Российская авиация, поддерживающая силы Башара Асада, расстреляла турецкую военную колонну в Сирии, погибли 22 военнослужащих. Об этом сообщил губернатор приграничной с Сирией турецкой провинции Хатай Рахми Доган, передает Анадолу.

По его словам, среди турецких военнослужащих есть тяжелораненые.

"Пострадавшие доставлены в Турцию через КПП Джилвегёзю. В настоящее время они проходят лечение", - сообщил губернатор.

По данным государственных медиа России, сегодня представитель МИД РФ Захарова заявила, что военная авиация России в районе Идлиба "помогает" силам режима Асада.

#Update: And another video of a large Turkish armoured vehicle convoy been under attack, by armoured piercing bullets disabling multiple vehicles near #Syria's #Idlib province. #Turkey pic.twitter.com/H39aTH6Pmz — Happening Now (@HappeningNow__) February 27, 2020

По данным военных наблюдателей Сирийской обсерватории, убиты по меньшей мере 34 турецких солдата.

BBC сообщают, что министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу уже поговорил по телефону с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Глава управления по связям администрации президента Турции Фахреттин Алтун заявил, что Турция уже ответила Сирии, нанеся авиационные и артиллерийские удары по всем обнаруженным военным объектам сил Асада.

Он также сказал, что в связи с авиаударом сил Асада в Турции состоялось экстренное заседание во главе с президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Сенатор США Линдси Грэм призвал к созданию бесполетной зоны над сирийским Идлибом и призвал президента Дональда Трампа помочь остановить там убийства мирных жителей сирийскими правительственными силами, поддерживаемыми Россией и Ираном. Об этом сообщает Reuters.

"Мир сидит сложа руки и наблюдает за уничтожением Идлиба Асадом, Ираном и русскими, - говорится в заявлении республиканца Грэма. – Я уверен, что если мир, возглавляемый Соединенными Штатами, надавит на Иран, Россию и Асада, что они отступят, открыв путь к политическим переговорам, чтобы положить конец этой войне в Сирии".

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