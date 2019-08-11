Армия Асада захватила стратегически важный город в Идлибе

Правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы. Об этом сообщает Deutsche Welle.
Захват Аль-Хобейта стал самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад, заявили в основанном в Лондоне Сирийском центр мониторинга за соблюдением прав человека.
По данным Центра, в боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон. При этом сирийская армия и ее союзники нанесли по повстанцам около двух тысяч артиллерийских и авиаударов.
В движении Хезболла, которое является союзником президента Сирии Башара Асада, этот город назвали воротами южной части провинции Идлиб. Неподалеку от Аль-Хобейта расположен большой город Хан-Шейхун.
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