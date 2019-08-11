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Армия Асада захватила стратегически важный город в Идлибе

Армия Асада захватила стратегически важный город в Идлибе - Фото
Сирия (Фото: EPA)
11.08.2019, 17:55

Сообщается, что в боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон

Правительственная армия Сирии захватила стратегически важный город Аль-Хобейт в провинции Идлиб, которую контролируют повстанцы. Об этом сообщает Deutsche Welle.

Захват Аль-Хобейта стал самым значительным прогрессом армии Асада с момента начала ее наступления в провинции Идлиб три месяца назад, заявили в основанном в Лондоне Сирийском центр мониторинга за соблюдением прав человека.

По данным Центра, в боях за Аль-Хобейт погибли более сотни бойцов с обеих сторон. При этом сирийская армия и ее союзники нанесли по повстанцам около двух тысяч артиллерийских и авиаударов.

В движении Хезболла, которое является союзником президента Сирии Башара Асада, этот город назвали воротами южной части провинции Идлиб. Неподалеку от Аль-Хобейта расположен большой город Хан-Шейхун.

  • 22 июля не менее 23 мирных жителей погибли в результате бомбардировки российской авиацией Маарет аль-Нумана, что на севере Сирии, а накануне 18 человек стали жертвами авиаудара России в Идлибе.

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Идлиб башар асад Сирия
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